Выставка, посвященная 80-летию Союза художников Абхазии, пройдет в Сухуме

Союз художников Абхазии был создан по инициативе преподавателей Сухумского художественного училища в 1939 году.



Сухум. 4 декабря. Апсныпресс. 10 декабря в Центральном выставочном зале откроется выставка, посвященная 80-летию Союза художников Республики Абхазия. Организаторы мероприятия – Министерство культуры РА и Союз художников РА.



Союз художников Абхазии был создан по инициативе преподавателей Сухумского художественного училища в 1939 году. Первая выставка абхазских художников состоялась в 1940 году.



В 1947 году в Сухуме открылась большая выставка художников Абхазии, посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., послевоенному строительству и развитию промышленности. 70-е годы характеризуются бурным ростом национальных профессиональных кадров в области изобразительного искусства. Это дало возможность проводить выставки и за пределами республики.



После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. абхазские художники, несмотря на сложности первых послевоенных лет, продолжали плодотворно работать. Этому свидетельствуют интересные и содержательные выставки за пределами Абхазии – в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Санкт-Петербурге, Москве, в республиках Северного Кавказа.



Ежегодно Союз художников Абхазии по итогам года организует выставки, где отбираются лучшие произведения по жанрам, которые поощряются специальными премиями, что заметно стимулирует творческую деятельность абхазских художников.

