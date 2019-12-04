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Выставка, посвященная 80-летию Союза художников Абхазии, пройдет в Сухуме
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14:44, 4 Декабря 2019
Союз художников Абхазии был создан по инициативе преподавателей Сухумского художественного училища в 1939 году.
Сухум. 4 декабря. Апсныпресс. 10 декабря в Центральном выставочном зале откроется выставка, посвященная 80-летию Союза художников Республики Абхазия. Организаторы мероприятия – Министерство культуры РА и Союз художников РА.
Союз художников Абхазии был создан по инициативе преподавателей Сухумского художественного училища в 1939 году. Первая выставка абхазских художников состоялась в 1940 году.
В 1947 году в Сухуме открылась большая выставка художников Абхазии, посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., послевоенному строительству и развитию промышленности. 70-е годы характеризуются бурным ростом национальных профессиональных кадров в области изобразительного искусства. Это дало возможность проводить выставки и за пределами республики.
После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. абхазские художники, несмотря на сложности первых послевоенных лет, продолжали плодотворно работать. Этому свидетельствуют интересные и содержательные выставки за пределами Абхазии – в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Санкт-Петербурге, Москве, в республиках Северного Кавказа.
Ежегодно Союз художников Абхазии по итогам года организует выставки, где отбираются лучшие произведения по жанрам, которые поощряются специальными премиями, что заметно стимулирует творческую деятельность абхазских художников.
Сухум. 4 декабря. Апсныпресс. 10 декабря в Центральном выставочном зале откроется выставка, посвященная 80-летию Союза художников Республики Абхазия. Организаторы мероприятия – Министерство культуры РА и Союз художников РА.
Союз художников Абхазии был создан по инициативе преподавателей Сухумского художественного училища в 1939 году. Первая выставка абхазских художников состоялась в 1940 году.
В 1947 году в Сухуме открылась большая выставка художников Абхазии, посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., послевоенному строительству и развитию промышленности. 70-е годы характеризуются бурным ростом национальных профессиональных кадров в области изобразительного искусства. Это дало возможность проводить выставки и за пределами республики.
После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. абхазские художники, несмотря на сложности первых послевоенных лет, продолжали плодотворно работать. Этому свидетельствуют интересные и содержательные выставки за пределами Абхазии – в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Санкт-Петербурге, Москве, в республиках Северного Кавказа.
Ежегодно Союз художников Абхазии по итогам года организует выставки, где отбираются лучшие произведения по жанрам, которые поощряются специальными премиями, что заметно стимулирует творческую деятельность абхазских художников.
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