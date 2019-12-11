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Выставка «Лучший художник года» пройдет в Сухуме
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11:59, 16 Декабря 2019
Будут представлены работы в жанре: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.
Сухум. 16 декабря. Апсныпресс. 25 декабря, в 12:00, в Центральном выставочном зале Союза художников РА состоится выставка абхазских художников на премию «Лучший художник года», на которой будут представлены работы в жанре: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.
Выставка на премию «Лучший художник года» проводится Министерством культуры Республики Абхазия совместно с Союзом художников РА с 2002 года. Основная задача мероприятия – поддержать художников, способствовать развитию изобразительного искусства и открытию новых имен.
Сухум. 16 декабря. Апсныпресс. 25 декабря, в 12:00, в Центральном выставочном зале Союза художников РА состоится выставка абхазских художников на премию «Лучший художник года», на которой будут представлены работы в жанре: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.
Выставка на премию «Лучший художник года» проводится Министерством культуры Республики Абхазия совместно с Союзом художников РА с 2002 года. Основная задача мероприятия – поддержать художников, способствовать развитию изобразительного искусства и открытию новых имен.
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