Выдвижение кандидатов в Президенты Абхазии начинается с 22 января
ЦИК РА утвердил Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия.
Сухум. 15 января. Апсныпресс. На заседании Центральной избирательной комиссии Абхазии был утвержден «Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия»:
1. Регистрация инициативных групп и партий - с 22 января 2020 г. по 11 февраля 2020 г.
2. Выдвижение кандидатов в Президенты РА - с 22 января 2020 г. по 11 февраля 2020 г.
3. Опубликование в печати списков округов - за 50 дней до дня голосования.
4. Регистрация кандидатов в Президенты РА - в течение 10 дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до дня выборов - по 21 февраля 2020 г.
5. Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов в Президенты – в течение 2-х дней с момента регистрации.
6. Представление списков избирателей для всеобщего ознакомления - за 10 дней до дня выборов - с 12 марта 2020 г.
7. Оповещение избирателей о времени и месте голосования - за 10 дней до дня голосования - с 12 марта 2020 г.
8. Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями - 20-21 марта 2020 г.
9. Проведение голосования в день выборов Президента - с 08:00 до 20:00 22 марта 2020 г.
10. Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные
избирательные комиссии - 22-23 марта 2020 г.
11. Направление протоколов окружных избирательных комиссий в ЦИК - 22-23 марта 2020 г.
12. Подведение итогов и подписание протокола об итогах выборов президента Республики Абхазия - в течение 3-х дней
после дня выборов - по 25 марта 2020 г.
13. Опубликование итогов выборов Президента Республики Абхазия - в течение 3-х дней с момента подписания протокола
об итогах выборов Президента Республики Абхазия.
14. Повторное голосование - не позднее 14 дней.