Выдвижение кандидатов в Президенты Абхазии начинается с 22 января

ЦИК РА утвердил Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия.



Сухум. 15 января. Апсныпресс. На заседании Центральной избирательной комиссии Абхазии был утвержден «Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия»:



1. Регистрация инициативных групп и партий - с 22 января 2020 г. по 11 февраля 2020 г.



2. Выдвижение кандидатов в Президенты РА - с 22 января 2020 г. по 11 февраля 2020 г.



3. Опубликование в печати списков округов - за 50 дней до дня голосования.



4. Регистрация кандидатов в Президенты РА - в течение 10 дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до дня выборов - по 21 февраля 2020 г.



5. Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов в Президенты – в течение 2-х дней с момента регистрации.



6. Представление списков избирателей для всеобщего ознакомления - за 10 дней до дня выборов - с 12 марта 2020 г.



7. Оповещение избирателей о времени и месте голосования - за 10 дней до дня голосования - с 12 марта 2020 г.



8. Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями - 20-21 марта 2020 г.



9. Проведение голосования в день выборов Президента - с 08:00 до 20:00 22 марта 2020 г.



10. Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные



избирательные комиссии - 22-23 марта 2020 г.

11. Направление протоколов окружных избирательных комиссий в ЦИК - 22-23 марта 2020 г.



12. Подведение итогов и подписание протокола об итогах выборов президента Республики Абхазия - в течение 3-х дней



после дня выборов - по 25 марта 2020 г.

13. Опубликование итогов выборов Президента Республики Абхазия - в течение 3-х дней с момента подписания протокола



об итогах выборов Президента Республики Абхазия.

14. Повторное голосование - не позднее 14 дней.

