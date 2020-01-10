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Выдвижение кандидатов в Президенты Абхазии начинается с 22 января

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17:38, 15 Января 2020
Выдвижение кандидатов в Президенты Абхазии начинается с 22 января

ЦИК РА утвердил Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия.

Сухум. 15 января. Апсныпресс. На заседании Центральной избирательной комиссии Абхазии был утвержден «Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия»:

1.       Регистрация инициативных групп и партий - с 22 января 2020 г. по 11 февраля 2020 г. 

2.       Выдвижение кандидатов в Президенты РА - с 22 января 2020 г. по 11 февраля 2020 г. 

3.       Опубликование в печати списков округов - за 50 дней до дня голосования. 

4.       Регистрация кандидатов в Президенты РА - в течение 10 дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до дня выборов - по 21 февраля 2020 г.

5.       Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов в Президенты – в течение 2-х дней с момента регистрации.        

6.       Представление списков избирателей для всеобщего ознакомления - за 10 дней до дня выборов - с 12 марта 2020 г.    

7.       Оповещение избирателей о времени и месте голосования - за 10 дней до дня голосования - с 12 марта 2020 г.    

8.       Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями - 20-21 марта 2020 г. 

9.       Проведение голосования в день выборов Президента - с 08:00 до 20:00 22 марта 2020 г.      

10.     Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные        

          избирательные комиссии - 22-23 марта 2020 г. 

11.     Направление протоколов окружных избирательных комиссий в ЦИК - 22-23 марта 2020 г. 

12.     Подведение итогов и подписание протокола об итогах выборов президента Республики Абхазия - в течение 3-х дней   

          после дня выборов - по 25 марта 2020 г. 

13.     Опубликование итогов выборов Президента Республики Абхазия - в течение 3-х дней с момента подписания протокола   

          об итогах выборов Президента Республики Абхазия.

14.     Повторное голосование - не позднее 14 дней.











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