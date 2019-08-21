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Выборы Президента Абхазии состоялись
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21:00, 25 Августа 2019
В 20:00 закрылись все избирательные участки.
Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Лиана Цвижба. В международном пресс-центре ЦИК сообщили, что выборы Президента Абхазии состоялись. Председатель Центральной избирательной комиссии Тамаз Гогия сообщил, что информация о ходе голосования продолжает поступать в ЦИК из избирательных округов.
В выборах Президента Республики Абхазия приняли участие более 56% избирателей.
Процесс подсчета данных продолжается.
Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Лиана Цвижба. В международном пресс-центре ЦИК сообщили, что выборы Президента Абхазии состоялись. Председатель Центральной избирательной комиссии Тамаз Гогия сообщил, что информация о ходе голосования продолжает поступать в ЦИК из избирательных округов.
В выборах Президента Республики Абхазия приняли участие более 56% избирателей.
Процесс подсчета данных продолжается.
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