Выборы Главы государства проходят в Абхазии

На территории Республики Абхазия предусмотрено 35 округов.



Сухум. 25 августа. Апсныпресс. В Абхазии проходят выборы Президента Республики Абхазия. На территории Республики Абхазия предусмотрено 35 округов. Округа разбиты по районам таким образом: Гагрский район - с 9 по 13 округ, Гудаутский район - с 14 по 20 округ, Сухумский район – с 21 по 23 округ, город Сухум – с 1 по 8 округ, Гулрыпшский район – с 24 по 26 округ, Очамчырский район - с 27 по 32 округ, Ткуарчалский район – с 33 по 34 округ, Галский район – 35 округ. Каждый из округов разбит на участки. Общее количество участков на территории Республики Абхазия - 152 и 2 участка - за пределами Абхазии, 2 из которых - в Российской Федерации, это Москва и Черкесск.



Все избирательные участки открылись в 8:00.



На пост Президента республики претендуют девять кандидатов:

Шамиль Омарович Адзынба

Артур Миродович Анкваб

Олег Нуриевич Аршба

Алмас Северьянович Джапуа

Леонид Юрьевич Дзапшба

Астамур Борисович Тарба

Астамур Валерьевич Какалия

Алхас Алексеевич Квициния

Рауль Джумкович Хаджимба.



Отметка о голосовании ставится на пятой странице паспорта гражданина Абхазии - это специальный штамп и подпись лица, поставившего его.



Наблюдать за выборами Президента в Абхазию приехали 67 наблюдателей из России, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Нагорного Карабаха, Приднестровья и Белоруссии, а также представители Германии и Китая. Освещать ход выборов будут 79 журналистов.





















