Вы наполняете нашу жизнь теплотой, уютом и заботой: Валерий Бганба поздравил женщин Абхазии с 8 Марта

«Пусть весна одарит вас настроением, новыми возможностями, успех сопутствует всем вашим начинаниям»,- говорится в поздравлении.



Сухум. 8 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр РА Валерий Бганба поздравил женщин Абхазии с праздником весны – 8 Марта.



В тексте поздравления говорится:



«Милые женщины!



Позвольте поздравить вас с самым тёплым весенним праздником – Международным женским днём.



Этот день – очередной повод высказать вам слова благодарности, он усиливает наше общее осознание того, сколь велика и неоценима роль современной женщины, которая несёт ответственность за сохранение семейного очага, за судьбу государства, достигает несомненных успехов во всех сферах деятельности. Вы наполняете нашу жизнь теплотой, уютом и заботой. Пусть весна одарит вас настроением, новыми возможностями, успех сопутствует всем вашим начинаниям, жизнь наполняется новыми красками.



Здоровья вам и вашим близким!»

