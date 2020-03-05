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Вы наполняете нашу жизнь теплотой, уютом и заботой: Валерий Бганба поздравил женщин Абхазии с 8 Марта
08:31, 8 Марта 2020
«Пусть весна одарит вас настроением, новыми возможностями, успех сопутствует всем вашим начинаниям»,- говорится в поздравлении.
Сухум. 8 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр РА Валерий Бганба поздравил женщин Абхазии с праздником весны – 8 Марта.
В тексте поздравления говорится:
«Милые женщины!
Позвольте поздравить вас с самым тёплым весенним праздником – Международным женским днём.
Этот день – очередной повод высказать вам слова благодарности, он усиливает наше общее осознание того, сколь велика и неоценима роль современной женщины, которая несёт ответственность за сохранение семейного очага, за судьбу государства, достигает несомненных успехов во всех сферах деятельности. Вы наполняете нашу жизнь теплотой, уютом и заботой. Пусть весна одарит вас настроением, новыми возможностями, успех сопутствует всем вашим начинаниям, жизнь наполняется новыми красками.
Здоровья вам и вашим близким!»
Сухум. 8 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр РА Валерий Бганба поздравил женщин Абхазии с праздником весны – 8 Марта.
В тексте поздравления говорится:
«Милые женщины!
Позвольте поздравить вас с самым тёплым весенним праздником – Международным женским днём.
Этот день – очередной повод высказать вам слова благодарности, он усиливает наше общее осознание того, сколь велика и неоценима роль современной женщины, которая несёт ответственность за сохранение семейного очага, за судьбу государства, достигает несомненных успехов во всех сферах деятельности. Вы наполняете нашу жизнь теплотой, уютом и заботой. Пусть весна одарит вас настроением, новыми возможностями, успех сопутствует всем вашим начинаниям, жизнь наполняется новыми красками.
Здоровья вам и вашим близким!»
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