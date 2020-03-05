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Вы наполняете нашу жизнь теплотой, уютом и заботой: Валерий Бганба поздравил женщин Абхазии с 8 Марта

08:31, 8 Марта 2020
Вы наполняете нашу жизнь теплотой, уютом и заботой: Валерий Бганба поздравил женщин Абхазии с 8 Марта
«Пусть весна одарит вас настроением, новыми возможностями, успех сопутствует всем вашим начинаниям»,- говорится в поздравлении.

Сухум. 8 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр РА  Валерий Бганба поздравил женщин Абхазии с праздником весны – 8 Марта.

В тексте поздравления говорится: 

«Милые женщины! 

Позвольте поздравить вас с самым тёплым весенним праздником –  Международным женским днём.

Этот день – очередной повод высказать вам слова благодарности, он усиливает наше общее осознание того, сколь велика и неоценима роль современной женщины, которая несёт ответственность за сохранение семейного очага, за судьбу государства, достигает несомненных успехов во всех сферах деятельности. Вы наполняете нашу жизнь теплотой, уютом и заботой. Пусть весна одарит вас настроением, новыми возможностями, успех сопутствует всем вашим начинаниям, жизнь наполняется новыми красками. 

Здоровья вам и вашим близким!»

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