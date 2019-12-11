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Второе заседание абхазо-крымской Межправкомиссии прошло в Симферополе

17:18, 13 Декабря 2019
Второе заседание абхазо-крымской Межправкомиссии прошло в Симферополе
Стороны заслушали информацию о ходе реализации в 2019 году Плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Абхазией и Крымом на 2019-2021 годы и сверили количество выполненных мероприятий.

Сухум. 13 декабря. Апсныпресс. В Симферополе состоялось Второе заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Республикой Крым, в котором приняли участие члены абхазской и крымской частей Совместной комиссии, а также приглашенные сотрудники министерств и ведомств двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.

Открывая заседание, председатель крымской части Межправкомиссии, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов отметил: "Крым и Абхазию дружеские отношения связывают как минимум 2,5 тысячи лет. Для нас Абхазия – солнечная, добрая, радушная республика. Сотрудничаем мы в экономической, общественной, культурной сферах. Мы рады тому, что между нами действует серьезная договорная правовая база. После возращения Крыма на Родину, взаимоотношения нашей республики с Абхазией стали крепче, системней".  

Со своей стороны, председатель абхазской части комиссии, первый вице-премьер Республики Абхазия Даур Аршба сказал: "Прежде чем мы приступим к обсуждению итогов проделанной работы за 2019 год по реализации плана мероприятий, хотелось бы отметить заданный темп взаимодействия в реализации плана, который мы утвердили на прошлой встрече, на первом заседании в ноябре 2018 года в г. Сухум. Мы уже отмечали, что создана достаточно солидная нормативно-правовая база, на которой основывается наш путевой план мероприятий, который мы наметили. Естественно, в процессе сегодняшней работы в этот план могут быть внесены изменения и дополнения, потому что процесс все время развивается. За истекший период мы определили где имеем определенные упущения, недостатки в работе. Вместе с тем, для нас открылись новые возможности за это время, наметились новые направления по различным отраслям. Все это мы намерены проработать в рамках предстоящего сегодня заседания". 

Участники заседания согласовали и утвердили повестку дня второго заседания Комиссии, регламент работы и составы рабочих групп. 
Стороны заслушали информацию о ходе реализации в 2019 году Плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Крым на 2019-2021 годы и сверили количество выполненных мероприятий.

Подводя итоги проделанной за год работы, участники встречи отметили важность соглашения, заключенного между торгово-промышленными палатами Абхазии и Крыма, и договорённости о создании Крымско-Абхазского Делового совета по развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, работа которого будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между представителями деловых кругов сторон и установлению новых направлений сотрудничества. 

Стороны также обсудили вопросы оказания содействия в увеличении объема двусторонних поставок: из Республики Крым в Республику Абхазия – сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также промышленных товаров, кораблей и судов различного назначения; из Республики Абхазия в Республику Крым – зерна сои, тропических фруктов, в том числе цитрусовых культур, конкурентоспособных строительных материалов (щебня) от производителей Республики Абхазия. 

В отношении сельскогохозяйственной отрасли стороны выразили готовность продолжить работу по организации обмена опытом между Республикой Абхазия и Республикой Крым по выращиванию и переработке эфиромасличного сырья, саженцев орехоплодных культур крымской селекции, а также по обмену информацией в сфере аква- и марикультуры. 

Абхазская сторона выразила заинтересованность в обучении студентов из Республики Абхазия по направлениям сельскохозяйственных специальностей в КФУ им. В.И. Вернадского.

В области культуры и культурного наследия стороны поддержали стремление продолжить разработку совместных проектов, включая оказание содействия в организации обменных гастролей театров, профессиональных творческих и самодеятельных коллективов народного творчества, проведению других культурных акций на основе прямых связей между учреждениями и организациями культуры и искусства. 

В завершение встречи стороны подписали протокол второго заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Республикой Крым.
Кроме того, Президент Союза "Торгово-промышленная палата Крыма" Артём Мальцев и Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава подписали Протокол о создании Крымско-Абхазского Делового Совета. Сопредседателями Совета избраны Артём Мальцев и Тамила Мерцхулава.







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