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Врио министра внутренних дел назначен Леван Кварацхелия

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17:10, 2 Декабря 2019
Врио министра внутренних дел назначен Леван Кварацхелия
Соответствующий Указ подписал Президент Рауль  Хаджимба.

Сухум. 2 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о временно исполняющем обязанности министра внутренних дел Республики Абхазия.

В Указе говорится:

«Возложить временное исполнение обязанностей министра внутренних дел Республики Абхазия на и.о. заместителя министра внутренних дел Республики Абхазия Кварацхелия Левана Сергеевича».

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