17:10, 2 Декабря 2019 52
16:20, 2 Декабря 2019 339
15:40, 2 Декабря 2019 78
15:31, 2 Декабря 2019 94
14:34, 2 Декабря 2019 160
12:55, 2 Декабря 2019 2126
10:11, 2 Декабря 2019 276
18:13, 1 Декабря 2019 694
16:01, 29 Ноября 2019 529
15:44, 29 Ноября 2019 619
15:35, 29 Ноября 2019 519
14:13, 29 Ноября 2019 444
13:56, 29 Ноября 2019 673
13:33, 29 Ноября 2019 597
11:44, 29 Ноября 2019 442
18:23, 28 Ноября 2019 1069
15:10, 28 Ноября 2019 435
14:36, 28 Ноября 2019 795
13:54, 28 Ноября 2019 461
12:10, 28 Ноября 2019 566
10:57, 28 Ноября 2019 496
19:31, 27 Ноября 2019 982
18:19, 27 Ноября 2019 539
16:29, 27 Ноября 2019 708
15:01, 27 Ноября 2019 593
Популярное
25.11.2019 1198
28.11.2019 1069
25.11.2019 1058
27.11.2019 982
25.11.2019 836
27.11.2019 818
28.11.2019 795
27.11.2019 738
Врио министра внутренних дел назначен Леван Кварацхелия
52
17:10, 2 Декабря 2019
Соответствующий Указ подписал Президент Рауль Хаджимба.
Сухум. 2 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о временно исполняющем обязанности министра внутренних дел Республики Абхазия.
В Указе говорится:
«Возложить временное исполнение обязанностей министра внутренних дел Республики Абхазия на и.о. заместителя министра внутренних дел Республики Абхазия Кварацхелия Левана Сергеевича».
Сухум. 2 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о временно исполняющем обязанности министра внутренних дел Республики Абхазия.
В Указе говорится:
«Возложить временное исполнение обязанностей министра внутренних дел Республики Абхазия на и.о. заместителя министра внутренних дел Республики Абхазия Кварацхелия Левана Сергеевича».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.