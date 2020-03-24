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Временно прекращено курсирование пассажирского поезда № 305/306 Москва – Сухум

10:25, 30 Марта 2020
Временно прекращено курсирование пассажирского поезда № 305/306 Москва – Сухум
Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.

Сухум. 30 марта. Апсныпресс. С сегодняшнего дня временно прекращено курсирование пассажирского поезда № 305/306 Москва – Сухум. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», ссылаясь на Распоряжение Правительства России, которое было издано в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Как говорится в сообщении, отменяются все рейсы этого поезда с 30 марта из Москвы и с 1 апреля из Сухума. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно. Поезд № 305 Москва – Сухум, который отправился из Москвы 28 марта, проследует только до станции Адлер. В обратный рейс поезд № 306 отправится со станции Адлер 31 марта в 01:06 в соответствии со своим обычным расписанием.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. В случае невозможности вернуть билеты до отправления поезда, в течение полугода пассажиры могут сдать их в претензионном порядке. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства, где был приобретен билет. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» с территории иностранных государств: 7 (499) 605-20-00.

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