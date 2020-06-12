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Временами дождь, возможна гроза: погода в выходные
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15:54, 19 Июня 2020
Температура морской воды + 23°С.
Сухум. 19 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни погода на территории Абхазии неустойчива из-за влияния атмосферных фронтов с юга. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, возможна гроза.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный - 2- 7 м/с.
Температура воздуха ночью + 16 +21°С, днем +22 +27°С.
Температура морской воды + 23°С.
В столице облачная с прояснениями погода, временами дождь, возможна гроза.
Температура воздуха ночью +20°С, днем +26°С.
Сухум. 19 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни погода на территории Абхазии неустойчива из-за влияния атмосферных фронтов с юга. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, возможна гроза.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный - 2- 7 м/с.
Температура воздуха ночью + 16 +21°С, днем +22 +27°С.
Температура морской воды + 23°С.
В столице облачная с прояснениями погода, временами дождь, возможна гроза.
Температура воздуха ночью +20°С, днем +26°С.
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