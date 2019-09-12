APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
16:24, 12 Сентября 2019
16:05, 12 Сентября 2019 30
15:51, 12 Сентября 2019 76
15:37, 12 Сентября 2019 73
12:29, 12 Сентября 2019 233
18:18, 11 Сентября 2019 358
17:55, 11 Сентября 2019 551
15:53, 11 Сентября 2019 480
15:29, 11 Сентября 2019 261
14:11, 11 Сентября 2019 329
14:00, 11 Сентября 2019 304
13:57, 11 Сентября 2019 226
12:03, 11 Сентября 2019 263
11:10, 11 Сентября 2019 373
22:36, 10 Сентября 2019 1091
18:33, 10 Сентября 2019 493
18:15, 10 Сентября 2019 445
17:58, 10 Сентября 2019 540
17:00, 10 Сентября 2019 596
15:27, 10 Сентября 2019 318
14:58, 10 Сентября 2019 356
14:38, 10 Сентября 2019 835
14:33, 10 Сентября 2019 807
12:44, 10 Сентября 2019 1647
19:37, 9 Сентября 2019 1366

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Врач-ортопед из Армении оперирует совместно с абхазскими коллегами

Врач-ортопед из Армении оперирует совместно с абхазскими коллегами

30
16:05, 12 Сентября 2019
Врач-ортопед из Армении оперирует совместно с абхазскими коллегами
Работа ведется в рамках совместного проекта ОО «Международный фонд Апсны» и КБФ «Ашана».

Сухум. 12 сентября. Апсныпресс. В рамках совместного проекта ОО «Международный фонд Апсны» и Культурно-благотворительного фонда «Ашана», в Абхазию из Армении приехал врач-ортопед Овсеп Даниелян для того, чтобы провести бесплатный приём детей с диагнозом ДЦП.

За 5 дней своего пребывания в Абхазии Овсеп Даниелян осмотрел 70 детей с ДЦП и другими врожденными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Среди пришедших на прием многих доктор осматривал впервые, но также были и те, кому Овсеп Аветикович ранее проводил операции и положительный эффект которых налицо. По результатам проведенного осмотра, 6 пациентам были назначены операции. При этом, совместно с абхазскими хирургами Игорем Джопуа и Гией Морохия, Овсеп Даниелян провел 3 операции, не выезжая за пределы страны. В результате, после успешного хирургического вмешательства Давид Лагиндзия, 10 лет, Евангелина Кротова, 8 лет и Милана Гогусания находятся в Республиканской детской больнице под присмотром врачей.

Для того, чтобы операции проводились в Абхазии, и детей не пришлось отправлять в Армению, «Международный фонд Апсны» и компания «Биофарма» из г. Ростов-на-Дону приобрели новое специальное оборудование, которое было передано в дар Республиканской Детской больнице.

За весь период работы проекта, врачами из Армении было осмотрено около 400 детей, из которых 17 – прооперированы и обеспечены ортезами.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика