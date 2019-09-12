Врач-ортопед из Армении оперирует совместно с абхазскими коллегами

Работа ведется в рамках совместного проекта ОО «Международный фонд Апсны» и КБФ «Ашана».



Сухум. 12 сентября. Апсныпресс. В рамках совместного проекта ОО «Международный фонд Апсны» и Культурно-благотворительного фонда «Ашана», в Абхазию из Армении приехал врач-ортопед Овсеп Даниелян для того, чтобы провести бесплатный приём детей с диагнозом ДЦП.



За 5 дней своего пребывания в Абхазии Овсеп Даниелян осмотрел 70 детей с ДЦП и другими врожденными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Среди пришедших на прием многих доктор осматривал впервые, но также были и те, кому Овсеп Аветикович ранее проводил операции и положительный эффект которых налицо. По результатам проведенного осмотра, 6 пациентам были назначены операции. При этом, совместно с абхазскими хирургами Игорем Джопуа и Гией Морохия, Овсеп Даниелян провел 3 операции, не выезжая за пределы страны. В результате, после успешного хирургического вмешательства Давид Лагиндзия, 10 лет, Евангелина Кротова, 8 лет и Милана Гогусания находятся в Республиканской детской больнице под присмотром врачей.



Для того, чтобы операции проводились в Абхазии, и детей не пришлось отправлять в Армению, «Международный фонд Апсны» и компания «Биофарма» из г. Ростов-на-Дону приобрели новое специальное оборудование, которое было передано в дар Республиканской Детской больнице.



За весь период работы проекта, врачами из Армении было осмотрено около 400 детей, из которых 17 – прооперированы и обеспечены ортезами.

