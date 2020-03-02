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Восемнадцать градусов тепла в Абхазии 3 марта
15:27, 2 Марта 2020
Атмосферное давление повышенное - 764 мм р.с.
Сухум. 2 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погодные условия Черноморского побережья Абхазии формирует юго-западная окраина Западного антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром, возможен туман.
Атмосферное давление повышенное - 764 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью + 4 +9°С, днем +14 +19°С.
Температура морской воды + 9°С.
В столице переменная облачность, без осадков, ночью и утром возможен туман.
Температура воздуха ночью +8°С, днем +18°С.
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