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Восемнадцать градусов тепла в Абхазии 3 марта

15:27, 2 Марта 2020
Восемнадцать градусов тепла в Абхазии 3 марта
Атмосферное давление повышенное - 764 мм р.с.

Сухум. 2 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погодные условия Черноморского побережья Абхазии формирует юго-западная окраина Западного антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром, возможен туман.

Атмосферное давление повышенное - 764 мм р.с.

Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.

Температура воздуха ночью + 4 +9°С, днем +14 +19°С.

Температура морской воды + 9°С.

В столице переменная облачность, без осадков, ночью и утром возможен туман.

Температура воздуха ночью +8°С, днем +18°С.


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