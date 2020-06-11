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Вопросы трудоустройства, социального обеспечения и сельского хозяйства: Аслан Бжания провёл приём граждан

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15:59, 15 Июня 2020
Вопросы трудоустройства, социального обеспечения и сельского хозяйства: Аслан Бжания провёл приём граждан
По итогам приема Глава государства даст поручения соответствующим ведомствам для изучения обращений и принятия необходимого решения.

Сухум. 15 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания провел прием граждан по личным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.

К Главе государства обращаются молодежь, спортсмены, многодетные семьи, инвалиды, деятели культуры, науки и здравоохранения.

Большинство обращений граждан касается вопросов трудоустройства, социального обеспечения и вопросов сельского хозяйства.

Как отмечается в сообщении, Президент Аслан Бжания тщательно изучает все просьбы и обращения. По итогам приема граждан Глава государства даст поручения соответствующим ведомствам для изучения обращений и принятия необходимого решения.


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