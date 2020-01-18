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Вопросы социально-экономического сотрудничества Абхазии и России обсудили в Минэке

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18:55, 22 Января 2020
Вопросы социально-экономического сотрудничества Абхазии и России обсудили в Минэке
Стороны  обсудили вопросы, связанные с предоставлением финансовой помощи РФ Абхазии в целях ее социально-экономического развития в 2020 году.

Сухум. 22 января. Апсныпресс. В Министерстве экономики Республики Абхазия состоялось рабочее совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Об этом сообщается на официальном сайте Минэка.

В начале встречи глава российской делегации, заместитель министра  РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин отметил, что есть четыре текущих вопроса, которые необходимо обсудить и принять по ним решения.

«В декабре прошлого года мы с вами совместно провели Межправительственную комиссию и утвердили Инвестиционную программу на ближайшее время. И сейчас главная наша задача – запустить текущий год, чтобы все начали работать в спокойном плановом режиме», – сказал Кошин.

Стороны  обсудили вопросы, связанные с предоставлением финансовой помощи Российской Федерации Республике Абхазия в целях ее социально-экономического развития в 2020 году, с реализацией Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы, с поставками электроэнергии в целях обеспечения энергобезопасности в Республике Абхазия, а также вопросы, связанные с выполнением условий предоставления дополнительной финансовой помощи Республике Абхазия в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по оздоровлению ситуации в Банке Абхазии и обеспечению целевого использования предоставляемой Республике Абхазия российской финансовой помощи.

По итогам совещания, глава абхазской делегации, и.о. Вице-премьера, министра  экономики Абхазии Адгур Ардзинба отметил, что один из ключевых для нашей страны объектов в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы – Детская республиканская больница.

«Мы говорили о техническом задании, которое должно быть согласовано с Минздравом РФ. Наше Министерство здравоохранения и соцобеспечения уже работает над этим. Местом строительства выбрана территория Республиканской больницы», – сказал он.

По словам Адгура Ардзинба, другой не менее важный вопрос, который обсудили на рабочем совещании – поставки электроэнергии из России в Абхазию.

«Сейчас у нас критическая ситуация с уровнем воды в Джварском водохранилище. Мы с российскими коллегами обсуждаем возможность предоставления перетока на данный период. Так как у нас имеют место политические процессы внутри страны, также в Российской Федерации сменилось в полном составе Правительство, возникли небольшие задержки по этим вопросам. Повторюсь, ситуация критическая, поэтому сейчас мы оперативно решаем как можно быстрее все эти вопросы закрыть», – подчеркнул Адгур Ардзинба.

Также в ходе рабочего совещания стороны обсудили технические вопросы, связанные с предоставлением финансовой помощи на выплату заработных плат работникам силовых структур.

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