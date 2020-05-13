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Вопросы реализации мер по защите населения от коронавирусной инфекции обсудили на совещании у премьера
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19:31, 18 Мая 2020
Глава Правительства провёл совещание с министром здравоохранения и министром по ЧС.
Сухум. 18 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и министром по ЧС Львом Квициния.
Обсуждались вопросы реализации мер по защите населения от коронавирусной инфекции, о соблюдении пунктов, предусмотренных Распоряжением Президента от 14 мая 2020 года, а также рекомендаций Координационного и оперативного штабов при Минздраве республики.
Лев Квициния сообщил, что Медуправление МЧС осуществляет задачи по охране госграниц совместно с другими профильными ведомствами.
«14 мая сотрудники МЧС возобновили службу на КПП «Псоу». Сотрудники изменяют температуру тела пересекающих границу граждан, занимаются сбором и обработкой сопутствующей информации с последующей её передачей по линии Минздрава и МВД Абхазии», - сообщил Квициния.
По его словам, с 14 по 17 мая государственную границу по реке Псоу пересекли 453 человека: граждане Республики Абхазия –188 человек (в том числе курсанты из Абхазии, обучающиеся в вузах России; военнослужащие Российской Федерации – 53 человека; водители транспортных средств, попадающие под категорию, ранее утвержденную Правительством республики – 212 человек.
За период с 14 по 18 мая сотрудники МЧС провели дезинфекцию территории, прилегающей к КПП «Псоу» (800 кв.м.) Дезинфекция проведена также в административных зданиях Гагрского района.
Премьер-министр уточнил данные о технических и ресурсных возможностях МЧС при реализации мероприятий по дезинфекции территорий.
При этом, Александр Анкваб поручил провести в зависимости от запросов местных властей и по согласованию с районными Администрациями поэтапную дезинфекцию учреждений в районах Абхазии.
Министр здравоохранения рассказал о динамике показателей здоровья находящихся на лечении от коронавирсной инфекции граждан, о соблюдении норм карантина курсантами, пребывающими в пансионате «Айтар».
Цахнакия отметил, что при отрицательной диагностике 112 курсантов завершат карантин в ближайшие дни.
Александр Анкваб поинтересовался также информацией о режиме работы медучреждений республики в период карантина и о перспективе возобновления работы учреждений для плановых больных.
Тамаз Цахнакия доложил, что все ЛПУ работают в режиме экстренного приёма граждан и оказания соответствующей помощи. При учреждениях не прекратили приём в отделениях ургентной абдоминальной хирургии, кардиологических и других отделениях по оказанию срочной помощи больным.
По словам Цахнакия, амбулаторный приём граждан проходит в поликлиниках республики.
По итогам совещания, Александр Анкваб поручил представителям Координационного штаба по защите населения от коронавируса проверять исполнение мер по защите населения от коронавируса на местах.
Сухум. 18 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и министром по ЧС Львом Квициния.
Обсуждались вопросы реализации мер по защите населения от коронавирусной инфекции, о соблюдении пунктов, предусмотренных Распоряжением Президента от 14 мая 2020 года, а также рекомендаций Координационного и оперативного штабов при Минздраве республики.
Лев Квициния сообщил, что Медуправление МЧС осуществляет задачи по охране госграниц совместно с другими профильными ведомствами.
«14 мая сотрудники МЧС возобновили службу на КПП «Псоу». Сотрудники изменяют температуру тела пересекающих границу граждан, занимаются сбором и обработкой сопутствующей информации с последующей её передачей по линии Минздрава и МВД Абхазии», - сообщил Квициния.
По его словам, с 14 по 17 мая государственную границу по реке Псоу пересекли 453 человека: граждане Республики Абхазия –188 человек (в том числе курсанты из Абхазии, обучающиеся в вузах России; военнослужащие Российской Федерации – 53 человека; водители транспортных средств, попадающие под категорию, ранее утвержденную Правительством республики – 212 человек.
За период с 14 по 18 мая сотрудники МЧС провели дезинфекцию территории, прилегающей к КПП «Псоу» (800 кв.м.) Дезинфекция проведена также в административных зданиях Гагрского района.
Премьер-министр уточнил данные о технических и ресурсных возможностях МЧС при реализации мероприятий по дезинфекции территорий.
При этом, Александр Анкваб поручил провести в зависимости от запросов местных властей и по согласованию с районными Администрациями поэтапную дезинфекцию учреждений в районах Абхазии.
Министр здравоохранения рассказал о динамике показателей здоровья находящихся на лечении от коронавирсной инфекции граждан, о соблюдении норм карантина курсантами, пребывающими в пансионате «Айтар».
Цахнакия отметил, что при отрицательной диагностике 112 курсантов завершат карантин в ближайшие дни.
Александр Анкваб поинтересовался также информацией о режиме работы медучреждений республики в период карантина и о перспективе возобновления работы учреждений для плановых больных.
Тамаз Цахнакия доложил, что все ЛПУ работают в режиме экстренного приёма граждан и оказания соответствующей помощи. При учреждениях не прекратили приём в отделениях ургентной абдоминальной хирургии, кардиологических и других отделениях по оказанию срочной помощи больным.
По словам Цахнакия, амбулаторный приём граждан проходит в поликлиниках республики.
По итогам совещания, Александр Анкваб поручил представителям Координационного штаба по защите населения от коронавируса проверять исполнение мер по защите населения от коронавируса на местах.
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