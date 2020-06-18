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Вопросы организации медицинской помощи больным сахарным диабетом обсудили в Кабмине

18:41, 24 Июня 2020
Вопросы организации медицинской помощи больным сахарным диабетом обсудили в Кабмине
Александр Анкваб провёл встречу с министром здравоохранения и представителями инициативной группы по созданию общественной организации «Диабетическое общество Абхазии».

Сухум. 24 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия, директором РУП «Абхазфармация» Рустамом Адлейба и представителями инициативной группы по созданию общественной организации «Диабетическое общество Абхазии» Алисой Шамба и Асидой Адлейба, посвященную вопросам организации медицинской помощи больным сахарным диабетом. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.

Представители инициативной группы отметили,  что людям  с диагнозом «диабет» в рамках различных государственных и гуманитарных программ полагается лекарственное обеспечение льготными препаратами, включая инсулины ультракороткого и пролонгированного действия, средства диагностики (глюкометры и тест-полоски), шприц-ручки, иглы и др. Сбои в обеспечении инсулином нуждающегося больного, и отставание от графика терапии больного сахарным диабетом может привести к серьёзным осложнениям здоровья и сопутствующих заболеваний.

В свою очередь, Тамаз Цахнакия пояснил, что существует госпрограмма смешанного характера, которая включает в себя реализацию мероприятий по разным заболеваниям. Средства, предусмотренные программой для финансирования закупок препаратов, для дальнейшего льготного выделения инсулинозависящим составляют 1/5 от общего объема финансирования мультипрограммы в размере свыше 10 млн. рублей в год.
В 2020 году из предусмотренной суммы по линии больных диабетом было закуплено препаратов на сумму около 2 млн. рублей.

Александр Анкваб сообщил участникам встречи, что им даны поручения по организации срочной закупки необходимых препаратов из реестра квартальной потребности. 

В ближайший период закупка инсулина будет реализована на сумму в объёме 5 млн. рублей.

В продолжение встречи речь шла о пересмотре принципов оказания государством помощи больным диабетом, пересмотре списка необходимых предметов и препаратов льготного обеспечения, о вопросах обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в области эндокринологии и детской эндокринологии.

Участники встречи обсудили возможность  создания в 2021 году отдельной госпрограммы для поддержания здоровья больных диабетом I типа, а также включения в программу граждан с диагнозом «Диабет II типа» для обеспечения их средствами самоконтроля и сахароснижающими препаратами. 

Подводя итоги совещания, Александр Анкваб сказал, что в вопросах правильной организации медицинской помощи гражданам, грамотного распределения имеющихся ресурсов государственным структурам важно взаимодействовать с общественностью, с потребителями льготных медицинских услуг. 
Цель создания и осуществления деятельности ОО «Диабетическое общество Абхазии» своевременна и оправдана. 

Премьер пожелал представителям организации удачи в работе и здоровья, заверил в регулярном контакте с Правительством.

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