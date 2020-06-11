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Вопросы обеспечения выплат пенсий и пособий за июнь обсудили Александр Анкваб и Денис Гулария
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18:46, 16 Июня 2020
По предварительной информации, выплаты пенсий с июня будут осуществляться в новом порядке – с 25 числа.
Сухум. 16 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочую встречу с председателем Пенсионного фонда Денисом Гулария по вопросам обеспечения выплат пенсий и пособий за июнь.
Денис Гулария проинформировал Александра Анкваб о том, что из-за снижения темпов пополнения бюджета Фонда реальны нарушения сроков выплат пенсий в июне и в последующих месяцах.
«При ежемесячной потребности Фонда для осуществления социальных обязательств перед пенсионерами и получателями прочих социальных выплат в 91 млн рублей сегодня на счету Фонда 8 млн 400 тыс. рублей. Существенно снизились поступления страховых взносов как от хозрасчётных организаций, так и от государственных учреждений», – пояснил председатель Фонда.
Денис Гулария отметил, что ведётся работа по взысканию задолженностей перед Фондом. По его словам, Фонд направляет плательщику страховых взносов требование об уплате недоимки по страховым взносам, а в случае необходимости Фонд выставляет организации инкассовое поручение.
Таким образом, на счёт Фонда за 5 месяцев текущего года поступило 260 млн 586 тыс. рублей, а за аналогичный период 2019 года объём средств, поступивших в Фонд, составил 262 млн 586 тыс.
Однако ежемесячная потребность Фонда для выплаты всех пенсионных и иных обязательств равна в текущем году 91 млн рублей, при том, что потребность в 2019 году была на 20 млн рублей в месяц меньше нынешней. На увеличении ежемесячной потребности сказались увеличение сумм доплат отдельным категориям получателей пенсий и пособий, а также увеличение реестра получателей пенсий.
Всего получателями пенсий и пособий в стране являются 44 685 граждан по 39 категориям, из них около 29 000 граждан – получатели пенсии по возрасту. Ранее начисления происходили с 18 числа каждого месяца.
По сообщению Гулария, Пенсионный фонд совместно с Минфином и Национальным банком Абхазии пересмотрят текущий график начисления пенсий. По предварительной информации, выплаты пенсий с июня будут осуществляться в новом порядке – с 25 числа.
Глава Правительства поручил Фонду контролировать поступления страховых взносов и исполнение страхователями их обязательств.
Сведения:
Суммы, планируемые к выплатам за июнь 2020 года:
– Сухум – 27 203 501,80;
– Сухумский район – 4 301 914,49;
– Гагрский район – 16 331 928,28;
– Гудаутский район – 13 282 973,60;
– Гулрыпшский район – 5 143 451,58;
– Очамчырский район – 13 909 590,37;
– Ткуарчалский район – 6 400 181,12;
– Галский район – 3 927 950;
– Добровольцы – 721 275.
Итого: 91 222 766,2.
Общее количество получателей пенсий:
– Сухум – 11 117;
– Сухумский район – 2 400;
– Гагрский район –7 594;
– Гудаутский район – 7 409;
– Гулрыпшский район – 3 432;
– Очамчырский район – 5 296;
– Ткуарчалский район – 3 471;
– Галский район – 3 966.
Итого: 44 685.
Сухум. 16 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочую встречу с председателем Пенсионного фонда Денисом Гулария по вопросам обеспечения выплат пенсий и пособий за июнь.
Денис Гулария проинформировал Александра Анкваб о том, что из-за снижения темпов пополнения бюджета Фонда реальны нарушения сроков выплат пенсий в июне и в последующих месяцах.
«При ежемесячной потребности Фонда для осуществления социальных обязательств перед пенсионерами и получателями прочих социальных выплат в 91 млн рублей сегодня на счету Фонда 8 млн 400 тыс. рублей. Существенно снизились поступления страховых взносов как от хозрасчётных организаций, так и от государственных учреждений», – пояснил председатель Фонда.
Денис Гулария отметил, что ведётся работа по взысканию задолженностей перед Фондом. По его словам, Фонд направляет плательщику страховых взносов требование об уплате недоимки по страховым взносам, а в случае необходимости Фонд выставляет организации инкассовое поручение.
Таким образом, на счёт Фонда за 5 месяцев текущего года поступило 260 млн 586 тыс. рублей, а за аналогичный период 2019 года объём средств, поступивших в Фонд, составил 262 млн 586 тыс.
Однако ежемесячная потребность Фонда для выплаты всех пенсионных и иных обязательств равна в текущем году 91 млн рублей, при том, что потребность в 2019 году была на 20 млн рублей в месяц меньше нынешней. На увеличении ежемесячной потребности сказались увеличение сумм доплат отдельным категориям получателей пенсий и пособий, а также увеличение реестра получателей пенсий.
Всего получателями пенсий и пособий в стране являются 44 685 граждан по 39 категориям, из них около 29 000 граждан – получатели пенсии по возрасту. Ранее начисления происходили с 18 числа каждого месяца.
По сообщению Гулария, Пенсионный фонд совместно с Минфином и Национальным банком Абхазии пересмотрят текущий график начисления пенсий. По предварительной информации, выплаты пенсий с июня будут осуществляться в новом порядке – с 25 числа.
Глава Правительства поручил Фонду контролировать поступления страховых взносов и исполнение страхователями их обязательств.
Сведения:
Суммы, планируемые к выплатам за июнь 2020 года:
– Сухум – 27 203 501,80;
– Сухумский район – 4 301 914,49;
– Гагрский район – 16 331 928,28;
– Гудаутский район – 13 282 973,60;
– Гулрыпшский район – 5 143 451,58;
– Очамчырский район – 13 909 590,37;
– Ткуарчалский район – 6 400 181,12;
– Галский район – 3 927 950;
– Добровольцы – 721 275.
Итого: 91 222 766,2.
Общее количество получателей пенсий:
– Сухум – 11 117;
– Сухумский район – 2 400;
– Гагрский район –7 594;
– Гудаутский район – 7 409;
– Гулрыпшский район – 3 432;
– Очамчырский район – 5 296;
– Ткуарчалский район – 3 471;
– Галский район – 3 966.
Итого: 44 685.
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