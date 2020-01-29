Вопросы эффективности деятельности республиканских унитарных предприятий в сфере транспорта и связи были обсуждены в Кабмине

И.о. Президента Валерий Бганба провёл совещание с руководителями предприятий Госуправления Абхазии по энергетике, транспорту и связи.



Сухум. 30 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание с руководителями предприятий Госуправления Абхазии по энергетике, транспорту и связи, на котором были обсуждены вопросы эффективности деятельности РУПов. Об этом сообщается на сайте Правительства РА.



Как отмечается в сообщении, на совещании особое внимание было уделено эффективности деятельности республиканских унитарных предприятий в сфере транспорта и связи.



Глава Правительства отметил, что предприятия Госуправления РА по энергетике, транспорту и связи по сути должны занимать ведущие позиции в ключевых отраслях экономики: в инфраструктуре, энергетике, промышленном комплексе. От эффективности работы каждого РУПа Управления зависит экономическая безопасность страны.



«В целом необходимо проанализировать модели функционирования госпредприятий, привести в порядок балансы, рассчитаться с долгами организации перед налоговыми и другими ведомствами», - сказал Бганба.



Он также отметил, что необходимо осуществить инвентаризацию для выявления фактического наличия имущества, определить количество материально-производственных ресурсов, проверить соблюдение правил содержания и эксплуатации основных средств предприятий.



Валерий Бганба подчеркнул, что эти мероприятия позволят осуществлять контроль государства за движением и использованием национальных ресурсов.



В завершение встречи и.о. Президента сообщил о том, что в дальнейшем необходимо приступить к составлению и планированию долгосрочных программ для развития РУПов и установления конкурентоспособности государственных предприятий и их рентабельности.



(АП): Государственное управление Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи наделено правами собственника имущества в отношении восьми предприятий: РУП «Черноморэнерго», ГК «Абхазтоп», ГК «Абхазское пароходство», РУП «Абхазская железная дорога», РУП «Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба», РУП «АпсныАвтовокзал», РУП «Абхазавтодор».

