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Вопросы эффективности деятельности республиканских унитарных предприятий в сфере транспорта и связи были обсуждены в Кабмине
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16:36, 30 Января 2020
И.о. Президента Валерий Бганба провёл совещание с руководителями предприятий Госуправления Абхазии по энергетике, транспорту и связи.
Сухум. 30 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание с руководителями предприятий Госуправления Абхазии по энергетике, транспорту и связи, на котором были обсуждены вопросы эффективности деятельности РУПов. Об этом сообщается на сайте Правительства РА.
Как отмечается в сообщении, на совещании особое внимание было уделено эффективности деятельности республиканских унитарных предприятий в сфере транспорта и связи.
Глава Правительства отметил, что предприятия Госуправления РА по энергетике, транспорту и связи по сути должны занимать ведущие позиции в ключевых отраслях экономики: в инфраструктуре, энергетике, промышленном комплексе. От эффективности работы каждого РУПа Управления зависит экономическая безопасность страны.
«В целом необходимо проанализировать модели функционирования госпредприятий, привести в порядок балансы, рассчитаться с долгами организации перед налоговыми и другими ведомствами», - сказал Бганба.
Он также отметил, что необходимо осуществить инвентаризацию для выявления фактического наличия имущества, определить количество материально-производственных ресурсов, проверить соблюдение правил содержания и эксплуатации основных средств предприятий.
Валерий Бганба подчеркнул, что эти мероприятия позволят осуществлять контроль государства за движением и использованием национальных ресурсов.
В завершение встречи и.о. Президента сообщил о том, что в дальнейшем необходимо приступить к составлению и планированию долгосрочных программ для развития РУПов и установления конкурентоспособности государственных предприятий и их рентабельности.
(АП): Государственное управление Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи наделено правами собственника имущества в отношении восьми предприятий: РУП «Черноморэнерго», ГК «Абхазтоп», ГК «Абхазское пароходство», РУП «Абхазская железная дорога», РУП «Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба», РУП «АпсныАвтовокзал», РУП «Абхазавтодор».
Сухум. 30 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание с руководителями предприятий Госуправления Абхазии по энергетике, транспорту и связи, на котором были обсуждены вопросы эффективности деятельности РУПов. Об этом сообщается на сайте Правительства РА.
Как отмечается в сообщении, на совещании особое внимание было уделено эффективности деятельности республиканских унитарных предприятий в сфере транспорта и связи.
Глава Правительства отметил, что предприятия Госуправления РА по энергетике, транспорту и связи по сути должны занимать ведущие позиции в ключевых отраслях экономики: в инфраструктуре, энергетике, промышленном комплексе. От эффективности работы каждого РУПа Управления зависит экономическая безопасность страны.
«В целом необходимо проанализировать модели функционирования госпредприятий, привести в порядок балансы, рассчитаться с долгами организации перед налоговыми и другими ведомствами», - сказал Бганба.
Он также отметил, что необходимо осуществить инвентаризацию для выявления фактического наличия имущества, определить количество материально-производственных ресурсов, проверить соблюдение правил содержания и эксплуатации основных средств предприятий.
Валерий Бганба подчеркнул, что эти мероприятия позволят осуществлять контроль государства за движением и использованием национальных ресурсов.
В завершение встречи и.о. Президента сообщил о том, что в дальнейшем необходимо приступить к составлению и планированию долгосрочных программ для развития РУПов и установления конкурентоспособности государственных предприятий и их рентабельности.
(АП): Государственное управление Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи наделено правами собственника имущества в отношении восьми предприятий: РУП «Черноморэнерго», ГК «Абхазтоп», ГК «Абхазское пароходство», РУП «Абхазская железная дорога», РУП «Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба», РУП «АпсныАвтовокзал», РУП «Абхазавтодор».
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