APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
15:00, 28 Января 2020
14:45, 28 Января 2020 29
14:26, 28 Января 2020 48
12:59, 28 Января 2020 104
12:31, 28 Января 2020 115
16:38, 27 Января 2020 521
15:29, 27 Января 2020 312
15:21, 27 Января 2020 339
12:12, 26 Января 2020 507
22:18, 25 Января 2020 525
13:39, 24 Января 2020 1514
13:02, 24 Января 2020 660
12:21, 24 Января 2020 955
15:55, 23 Января 2020 1124
14:58, 23 Января 2020 783
13:29, 23 Января 2020 1030
12:58, 23 Января 2020 845
12:26, 23 Января 2020 496
11:05, 23 Января 2020 620
08:00, 23 Января 2020 730
18:55, 22 Января 2020 886
17:43, 22 Января 2020 694
15:51, 22 Января 2020 683
15:35, 22 Января 2020 967
13:46, 22 Января 2020 805

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Военные ЮВО в Абхазии провели отборочный этап конкурса «Танковый биатлон»

Военные ЮВО в Абхазии провели отборочный этап конкурса «Танковый биатлон»

48
14:26, 28 Января 2020
Военные ЮВО в Абхазии провели отборочный этап конкурса «Танковый биатлон»
Мероприятия проводятся в рамках подготовки к Армейским международным играм «АРМИ-2020».

Сухум. 28 января. Апсныпресс. Танкисты российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, провели соревнования за право представлять соединение на конкурсе «Танковый биатлон» среди военнослужащих 49-й общевойсковой армии. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В марте текущего года выявленные два лучших экипажа базы будут бороться за право участия в состязаниях лучших танкистов ЮВО. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к Армейским международным играм «АРМИ-2020».

С начала учебного года на полигоне Майкопский в Адыгее около 40 экипажей танков Т-72Б3 базы выполнили конкурсные упражнения боевых стрельб по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и низколетящие вертолеты на удалениях от 1 до 5 км.

Кроме того, механики-водители танков прошли имитированную трассу АРМИ повышенной сложности – с полосой препятствий в виде водных бассейнов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений.

Контроль мастерства владения боевыми машинами в ходе соперничества осуществлялся, в том числе, и с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика