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Военные ЮВО в Абхазии провели отборочный этап конкурса «Танковый биатлон»
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14:26, 28 Января 2020
Мероприятия проводятся в рамках подготовки к Армейским международным играм «АРМИ-2020».
Сухум. 28 января. Апсныпресс. Танкисты российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, провели соревнования за право представлять соединение на конкурсе «Танковый биатлон» среди военнослужащих 49-й общевойсковой армии. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
В марте текущего года выявленные два лучших экипажа базы будут бороться за право участия в состязаниях лучших танкистов ЮВО. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к Армейским международным играм «АРМИ-2020».
С начала учебного года на полигоне Майкопский в Адыгее около 40 экипажей танков Т-72Б3 базы выполнили конкурсные упражнения боевых стрельб по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и низколетящие вертолеты на удалениях от 1 до 5 км.
Кроме того, механики-водители танков прошли имитированную трассу АРМИ повышенной сложности – с полосой препятствий в виде водных бассейнов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений.
Контроль мастерства владения боевыми машинами в ходе соперничества осуществлялся, в том числе, и с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Сухум. 28 января. Апсныпресс. Танкисты российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, провели соревнования за право представлять соединение на конкурсе «Танковый биатлон» среди военнослужащих 49-й общевойсковой армии. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
В марте текущего года выявленные два лучших экипажа базы будут бороться за право участия в состязаниях лучших танкистов ЮВО. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к Армейским международным играм «АРМИ-2020».
С начала учебного года на полигоне Майкопский в Адыгее около 40 экипажей танков Т-72Б3 базы выполнили конкурсные упражнения боевых стрельб по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и низколетящие вертолеты на удалениях от 1 до 5 км.
Кроме того, механики-водители танков прошли имитированную трассу АРМИ повышенной сложности – с полосой препятствий в виде водных бассейнов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений.
Контроль мастерства владения боевыми машинами в ходе соперничества осуществлялся, в том числе, и с использованием беспилотных летательных аппаратов.
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