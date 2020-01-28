Военные ЮВО в Абхазии провели отборочный этап конкурса «Танковый биатлон»

Мероприятия проводятся в рамках подготовки к Армейским международным играм «АРМИ-2020».



Сухум. 28 января. Апсныпресс. Танкисты российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, провели соревнования за право представлять соединение на конкурсе «Танковый биатлон» среди военнослужащих 49-й общевойсковой армии. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.



В марте текущего года выявленные два лучших экипажа базы будут бороться за право участия в состязаниях лучших танкистов ЮВО. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к Армейским международным играм «АРМИ-2020».



С начала учебного года на полигоне Майкопский в Адыгее около 40 экипажей танков Т-72Б3 базы выполнили конкурсные упражнения боевых стрельб по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и низколетящие вертолеты на удалениях от 1 до 5 км.



Кроме того, механики-водители танков прошли имитированную трассу АРМИ повышенной сложности – с полосой препятствий в виде водных бассейнов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений.



Контроль мастерства владения боевыми машинами в ходе соперничества осуществлялся, в том числе, и с использованием беспилотных летательных аппаратов.