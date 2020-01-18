APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
12:47, 18 Января 2020
16:41, 17 Января 2020 353
16:11, 17 Января 2020 253
15:50, 17 Января 2020 236
13:42, 17 Января 2020 401
12:56, 17 Января 2020 325
12:23, 17 Января 2020 596
17:47, 16 Января 2020 1202
17:43, 16 Января 2020 395
17:23, 16 Января 2020 599
15:37, 16 Января 2020 338
14:24, 16 Января 2020 534
13:29, 16 Января 2020 499
17:38, 15 Января 2020 831
16:16, 15 Января 2020 353
16:02, 15 Января 2020 491
14:09, 15 Января 2020 651
13:14, 15 Января 2020 412
13:07, 15 Января 2020 477
17:38, 14 Января 2020 579
16:25, 13 Января 2020 1166
14:00, 13 Января 2020 838
13:45, 13 Января 2020 679
12:00, 13 Января 2020 840
23:50, 12 Января 2020 2032

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии приняли участие в более 30 спортивных мероприятиях

Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии приняли участие в более 30 спортивных мероприятиях

12:47, 18 Января 2020
Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии приняли участие в более 30 спортивных мероприятиях
Чемпионаты и соревнования среди различных категорий личного состава от солдата до офицера проводились на плацу, стадионе, спортплощадках и в спортзале военного соединения. 

Сухум. 18 января. Апсныпресс. Около 3 тысяч военнослужащих российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приняли участие в более 30 масштабных спортивных мероприятиях в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В программу мероприятий входили различные атлетические и силовые упражнения, а также военно-прикладные и профессионально-значимые виды спорта, в том числе мини-футбол, гиревой спорт, стрельба из штатного оружия и настольный теннис.

Чемпионаты и соревнования среди различных категорий личного состава от солдата до офицера проводились на плацу, стадионе, спортплощадках и в спортзале военного соединения. 

Организацией всех соревнований руководил помощник командира базы по физической подготовке капитан Михаил Смолин. В состав судейских коллегий входили инструкторы по физической подготовке.

Победителям спортивных мероприятий в торжественной обстановке были вручены 150 кубков, памятных призов, а также медалей и грамот. 



Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика