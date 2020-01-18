Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии приняли участие в более 30 спортивных мероприятиях

Чемпионаты и соревнования среди различных категорий личного состава от солдата до офицера проводились на плацу, стадионе, спортплощадках и в спортзале военного соединения.



Сухум. 18 января. Апсныпресс. Около 3 тысяч военнослужащих российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приняли участие в более 30 масштабных спортивных мероприятиях в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.



В программу мероприятий входили различные атлетические и силовые упражнения, а также военно-прикладные и профессионально-значимые виды спорта, в том числе мини-футбол, гиревой спорт, стрельба из штатного оружия и настольный теннис.



Чемпионаты и соревнования среди различных категорий личного состава от солдата до офицера проводились на плацу, стадионе, спортплощадках и в спортзале военного соединения.



Организацией всех соревнований руководил помощник командира базы по физической подготовке капитан Михаил Смолин. В состав судейских коллегий входили инструкторы по физической подготовке.



Победителям спортивных мероприятий в торжественной обстановке были вручены 150 кубков, памятных призов, а также медалей и грамот.





