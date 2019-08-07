Военно-патриотический лагерь для детей всероссийского движения «Юнармия» откроется на территории российской военной базы ЮВО в Абхазии

Целями сбора являются военно-спортивная подготовка допризывной молодежи, воспитание дружбы и взаимопонимания между сверстниками.



Сухум. 7 августа. Апсныпресс. На территории российской военной базы Южного военного округа в Абхазии откроется военно-патриотический лагерь для воспитанников всероссийского молодежного движения «Юнармия». Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.



Как отмечается в сообщении, программой лагеря предусмотрен максимально насыщенный 14-дневный курс, включающий физические нагрузки, интеллектуальные задачи и эмоциональное включение подростков.



В частности, девочки и мальчики в возрасте до 17 лет получат навыки в военном биатлоне с прохождением полосы препятствий, выполнении нормативов по огневой подготовке – сборке и разборке автомата и пистолета, оказанию первой медицинской помощи.



Кроме того, юнармейцы поучаствуют в приключенческих и военизированных играх, в том числе под руководством военнослужащих базы преодолеют специальную полосу «тропа разведчика».



Целями сбора являются военно-спортивная подготовка допризывной молодежи, воспитание дружбы и взаимопонимания между сверстниками.



Проживание юнармейцев будет организовано в современных модульных казармах, питание детей будет осуществляться в столовой военной базы. Впервые военно-патриотический лагерь на территории соединения организовывается только для воспитанников «Юнармии».

