21:18, 12 Августа 2019 349
12:11, 12 Августа 2019 499
15:18, 11 Августа 2019 477
12:40, 11 Августа 2019 276
12:28, 11 Августа 2019 247
12:25, 11 Августа 2019 284
18:28, 10 Августа 2019 498
17:09, 9 Августа 2019 664
15:20, 9 Августа 2019 344
12:19, 9 Августа 2019 593
15:34, 8 Августа 2019 378
14:41, 8 Августа 2019 493
13:08, 8 Августа 2019 483
12:38, 8 Августа 2019 635
10:24, 8 Августа 2019 399
19:13, 7 Августа 2019 379
17:43, 7 Августа 2019 1422
14:23, 7 Августа 2019 541
22:02, 6 Августа 2019 845
16:27, 6 Августа 2019 429
15:00, 6 Августа 2019 618
14:30, 6 Августа 2019 555
13:43, 6 Августа 2019 650
13:10, 6 Августа 2019 661
12:36, 6 Августа 2019 857
Популярное
07.08.2019 1423
06.08.2019 857
06.08.2019 845
09.08.2019 664
06.08.2019 661
08.08.2019 637
06.08.2019 618
Военно-патриотический лагерь для детей всероссийского движения «Юнармия» откроется на территории российской военной базы ЮВО в Абхазии
541
14:23, 7 Августа 2019
Целями сбора являются военно-спортивная подготовка допризывной молодежи, воспитание дружбы и взаимопонимания между сверстниками.
Сухум. 7 августа. Апсныпресс. На территории российской военной базы Южного военного округа в Абхазии откроется военно-патриотический лагерь для воспитанников всероссийского молодежного движения «Юнармия». Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Как отмечается в сообщении, программой лагеря предусмотрен максимально насыщенный 14-дневный курс, включающий физические нагрузки, интеллектуальные задачи и эмоциональное включение подростков.
В частности, девочки и мальчики в возрасте до 17 лет получат навыки в военном биатлоне с прохождением полосы препятствий, выполнении нормативов по огневой подготовке – сборке и разборке автомата и пистолета, оказанию первой медицинской помощи.
Кроме того, юнармейцы поучаствуют в приключенческих и военизированных играх, в том числе под руководством военнослужащих базы преодолеют специальную полосу «тропа разведчика».
Целями сбора являются военно-спортивная подготовка допризывной молодежи, воспитание дружбы и взаимопонимания между сверстниками.
Проживание юнармейцев будет организовано в современных модульных казармах, питание детей будет осуществляться в столовой военной базы. Впервые военно-патриотический лагерь на территории соединения организовывается только для воспитанников «Юнармии».
Сухум. 7 августа. Апсныпресс. На территории российской военной базы Южного военного округа в Абхазии откроется военно-патриотический лагерь для воспитанников всероссийского молодежного движения «Юнармия». Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Как отмечается в сообщении, программой лагеря предусмотрен максимально насыщенный 14-дневный курс, включающий физические нагрузки, интеллектуальные задачи и эмоциональное включение подростков.
В частности, девочки и мальчики в возрасте до 17 лет получат навыки в военном биатлоне с прохождением полосы препятствий, выполнении нормативов по огневой подготовке – сборке и разборке автомата и пистолета, оказанию первой медицинской помощи.
Кроме того, юнармейцы поучаствуют в приключенческих и военизированных играх, в том числе под руководством военнослужащих базы преодолеют специальную полосу «тропа разведчика».
Целями сбора являются военно-спортивная подготовка допризывной молодежи, воспитание дружбы и взаимопонимания между сверстниками.
Проживание юнармейцев будет организовано в современных модульных казармах, питание детей будет осуществляться в столовой военной базы. Впервые военно-патриотический лагерь на территории соединения организовывается только для воспитанников «Юнармии».
Погода
Курс валют
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.