Во время выборов Президента Абхазии будут открыты избирательные участки в Москве и Черкесске

Об этом сообщили в ЦИК РА.







Сухум. 16 марта. Апсныпресс. В Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия сообщили Апсныпресс, что в Москве и Черкесске продолжат работу избирательные участки по выборам Президента РА, которые пройдут 22 марта.







В Москве избирательный участок №4 центрального избирательного округа №6 будет открыт по адресу: ул. Донская, д.18/7, стр.1 (ближайшая станция метро «Шаболовская»).







В Черкесске избирательный участок №5 центрального избирательного округа №6 откроется по адресу: ул. Первомайская, д. 26.