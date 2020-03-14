APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
14:40, 16 Марта 2020 33
12:36, 16 Марта 2020 119
12:22, 16 Марта 2020 193
11:54, 16 Марта 2020 205
13:09, 15 Марта 2020 781
12:03, 15 Марта 2020 762
16:44, 14 Марта 2020 987
14:55, 14 Марта 2020 1913
17:56, 13 Марта 2020 1608
14:58, 13 Марта 2020 1608
14:36, 13 Марта 2020 1639
13:46, 13 Марта 2020 1695
13:43, 13 Марта 2020 1626
13:40, 13 Марта 2020 1609
13:37, 13 Марта 2020 1621
18:33, 12 Марта 2020 1679
15:54, 12 Марта 2020 1434
15:03, 12 Марта 2020 1201
12:03, 12 Марта 2020 1309
20:57, 11 Марта 2020 1696
18:22, 11 Марта 2020 1368
15:20, 11 Марта 2020 1613
15:14, 11 Марта 2020 1232
15:07, 11 Марта 2020 1520
14:08, 11 Марта 2020 1221

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Во время выборов Президента Абхазии будут открыты избирательные участки в Москве и Черкесске

Во время выборов Президента Абхазии будут открыты избирательные участки в Москве и Черкесске

1
14:40, 16 Марта 2020
Во время выборов Президента Абхазии будут открыты избирательные участки в Москве и Черкесске
Об этом сообщили в ЦИК РА.

Сухум. 16 марта. Апсныпресс. В Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия сообщили Апсныпресс, что в Москве и Черкесске продолжат работу избирательные участки по выборам Президента РА, которые пройдут 22 марта.

В Москве избирательный участок №4 центрального избирательного округа №6 будет открыт по адресу: ул. Донская, д.18/7, стр.1 (ближайшая станция метро «Шаболовская»).

В Черкесске избирательный участок №5 центрального избирательного округа №6 откроется по адресу: ул. Первомайская, д. 26.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика