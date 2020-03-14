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Во время выборов Президента Абхазии будут открыты избирательные участки в Москве и Черкесске
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14:40, 16 Марта 2020
Об этом сообщили в ЦИК РА.
Сухум. 16 марта. Апсныпресс. В Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия сообщили Апсныпресс, что в Москве и Черкесске продолжат работу избирательные участки по выборам Президента РА, которые пройдут 22 марта.
В Москве избирательный участок №4 центрального избирательного округа №6 будет открыт по адресу: ул. Донская, д.18/7, стр.1 (ближайшая станция метро «Шаболовская»).
В Черкесске избирательный участок №5 центрального избирательного округа №6 откроется по адресу: ул. Первомайская, д. 26.
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