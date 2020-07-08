APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
14:51, 15 Июля 2020 18
14:47, 15 Июля 2020 26
14:14, 15 Июля 2020 119
14:03, 15 Июля 2020 111
13:53, 15 Июля 2020 79
13:48, 15 Июля 2020 124
13:25, 15 Июля 2020 203
14:52, 14 Июля 2020 396
13:06, 14 Июля 2020 589
13:01, 14 Июля 2020 588
20:27, 13 Июля 2020 735
20:10, 13 Июля 2020 582
18:51, 13 Июля 2020 745
15:43, 13 Июля 2020 621
15:36, 13 Июля 2020 676
15:12, 13 Июля 2020 409
15:06, 13 Июля 2020 567
12:57, 13 Июля 2020 721
18:03, 12 Июля 2020 732
09:00, 12 Июля 2020 708
16:29, 11 Июля 2020 938
19:08, 10 Июля 2020 988
15:46, 10 Июля 2020 967
15:33, 10 Июля 2020 874
14:57, 10 Июля 2020 991

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Внешнеполитическое ведомство Абазии возглавил Даур Кове

Внешнеполитическое ведомство Абазии возглавил Даур Кове

111
14:03, 15 Июля 2020
Внешнеполитическое ведомство Абазии возглавил Даур Кове
Указ о назначении подписал Президент Аслан Бжания.

Сухум. 15 июля. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о назначении Даура Вадимовича Кове министром иностранных дел Республики Абхазия.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика