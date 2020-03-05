Вместе мы построим Абхазию нашей мечты: Адгур Ардзинба обратился к соотечественникам, проживающим за рубежом

Обращение кандидата в Президенты РА Адгура Ардзинба к соотечественникам, проживающим за рубежом.



Сухум. 11 марта. Апсныпресс. Кандидат в Президенты РА Адгур Ардзинба обратился к соотечественникам, проживающим за рубежом:



"Дорогие соотечественники, представители многонационального народа Абхазии!



Судьба так распорядилась, что сегодня вы разбросаны по всему миру. У каждой семьи, у каждого отдельного человека есть своя история о том, как и почему пришлось покинуть Родину. Среди этих историй есть трагические и их не мало, но есть, я уверен, и счастливые. Также у каждого из вас по-разному устроен быт, разные цели и задачи, политические взгляды и мировоззрение, мечты и желания.



Мы все разные, но кое-что нас все же объединяет – наша земля, наш дом. Около 8665 квадратных километров территории на берегу Черного моря, маленькая точка на глобусе, за которую наши предки сражались более двух тысяч лет, проливали кровь наши отцы и братья.



Благодаря подвигу наших старших мы сохранились как народ и восстановили государственность, приобрели то, о чем многие поколения до нас могли только мечтать. Мы доказали, что всегда готовы защитить свою землю с оружием в руках. Но теперь нам предстоит доказать, что мы умеем созидать и строить.



Строительство государства – это одна из сложнейших задач в человеческой истории. Но для нас, с учетом нашей малочисленности, это еще и вопрос выживания – мы либо справимся, либо исчезнем. Нет нужды говорить о том, что на этом пути важен каждый человек! Именно поэтому на предстоящих выборах наша команда исходит из идеи преодоления общественного раскола, объединения стремлений и усилий всего народа! Убежден, что это наш единственный шанс, мы не можем себе позволить тянуть страну в разные стороны.



При этом вносить свой вклад в общее дело и приносить пользу Родине можно из любой точки мира, для этого необязательно кардинально менять свою жизнь, все бросать и возвращаться домой. Есть множество достойных примеров, достижений в культуре, творчестве, спорте, бизнесе, которые прославляют Абхазию и её народ, дают стимул для развития и являются примером для молодежи, открывают двери в большой мир абхазским гражданам.



Один из примеров эффективного взаимодействия с диаспорой – это совместная работа, проведенная в 2016-2017 гг. рабочей группой на базе Министерства экономики Республики Абхазия с привлечением международных экспертов при финансовой поддержке и непосредственном участии руководства Московской Абхазской диаспоры. В результате был подготовлен пакет документов, описывающих план стратегического развития абхазской экономики и ее ключевых секторов, который, к сожалению, оказался не востребован предыдущим руководством Абхазии, но в настоящее время готов к реализации в качестве одной из важнейших составляющих экономической программы нашей команды.



Мы намерены развивать подобное сотрудничество. У нас в планах учреждение специальной структуры, которая оказывала бы всестороннюю поддержку соотечественникам за рубежом, помогала бы реализовывать проекты как внутри страны, так и за ее пределами. Мы хотим усилить соответствующий функционал Министерства иностранных дел и других уполномоченных органов, переориентировать государственную политику на более активную работу с обучающимися в зарубежных вузах студентами и молодыми специалистами. Молодые люди, получившие качественное и современное образование – это главный ресурс Абхазии и залог ее устойчивого развития!



Также очень важна информационная составляющая. Необходимо доносить до друзей, коллег и знакомых как можно больше информации об Абхазии. О том, где она расположена, какие в ней живут люди, о природе, истории, культуре, обычаях и традициях. Мы должны сломать поток негатива и черного пиара в отношении нашей страны, который заполонил просторы интернета и средств массовой информации. Мир должен узнать другую Абхазию.



При этом мы должны быть честны. Сегодня у нас много проблем и не так много поводов для гордости. Но я верю, что в наших силах сделать так, что Абхазию будут ставить в пример как справедливую демократическую страну, открытую, безопасную и современную. Мы сделаем это вместе!



Дорогие соотечественники, возможно, что у многих из вас 22 марта не будет возможности прийти на выборы и проголосовать, из-за недоступности избирательных участков или по другим причинам. Но я рассчитываю на вашу поддержку в будущем и это для меня намного важнее. Вместе мы построим Абхазию нашей мечты!"

