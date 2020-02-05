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Влияние теплого сектора Южного циклона: в Абхазии завтра шестнадцать градусов тепла

82
14:51, 5 Февраля 2020
Влияние теплого сектора Южного циклона: в Абхазии завтра шестнадцать градусов тепла
Атмосферное давление – нестабильное.

Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого сектора Южного циклона.

Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и вечером возможен дождь, днем преимущественно без осадков. В предгорьях и горах – снег.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер слабый и умеренный – 3-8 м/с, местами с порывами от 12 до 17 м/с.

Температура воздуха ночью +6+11°С, днем +11+16°С. 

Температура морской воды + 9+10°С.

В столице облачная с прояснениями погода, ночью и вечером возможен дождь, днем преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью +9°С, днем +15°С.


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