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Влияние теплого сектора Южного циклона: в Абхазии завтра шестнадцать градусов тепла
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14:51, 5 Февраля 2020
Атмосферное давление – нестабильное.
Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого сектора Южного циклона.
Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и вечером возможен дождь, днем преимущественно без осадков. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный – 3-8 м/с, местами с порывами от 12 до 17 м/с.
Температура воздуха ночью +6+11°С, днем +11+16°С.
Температура морской воды + 9+10°С.
В столице облачная с прояснениями погода, ночью и вечером возможен дождь, днем преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +9°С, днем +15°С.
Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого сектора Южного циклона.
Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и вечером возможен дождь, днем преимущественно без осадков. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный – 3-8 м/с, местами с порывами от 12 до 17 м/с.
Температура воздуха ночью +6+11°С, днем +11+16°С.
Температура морской воды + 9+10°С.
В столице облачная с прояснениями погода, ночью и вечером возможен дождь, днем преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +9°С, днем +15°С.
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