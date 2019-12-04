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Влияние теплого сектора Атлантического циклона: в Абхазии 12 декабря шестнадцать градусов тепла

15:21, 11 Декабря 2019
Влияние теплого сектора Атлантического циклона: в Абхазии 12 декабря шестнадцать градусов тепла
Ожидается переменная облачность, без осадков.

Сухум. 11 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг территория Абхазии окажется под влиянием теплого сектора Атлантического циклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Атмосферное давление – пониженное.

Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью + 2 +7°С, днем + 11 +16°С.

Температура морской воды + 13°С.

В столице - переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью +6°С, днем+16°С.

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