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Влияние теплого сектора Атлантического циклона: в Абхазии 12 декабря шестнадцать градусов тепла
15:21, 11 Декабря 2019
Ожидается переменная облачность, без осадков.
Сухум. 11 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг территория Абхазии окажется под влиянием теплого сектора Атлантического циклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью + 2 +7°С, днем + 11 +16°С.
Температура морской воды + 13°С.
В столице - переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +6°С, днем+16°С.
Сухум. 11 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг территория Абхазии окажется под влиянием теплого сектора Атлантического циклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью + 2 +7°С, днем + 11 +16°С.
Температура морской воды + 13°С.
В столице - переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +6°С, днем+16°С.
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