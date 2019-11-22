Влияние холодных атмосферных фронтов: в выходные дни в Абхазии ожидается ухудшение погоды

В возвышенностях и предгорьях дождь со снегом, в горах – снег.



Сухум. 29 ноября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодных атмосферных фронтов, как с северо-запада, так и с юга. Погода ухудшится. Ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой. Местами, в возвышенностях и предгорьях, дождь со снегом, в горах – снег.



Атмосферное давление – нестабильное.



Ветер слабый и умеренный - 2 -7 м/с., местами с порывами от 11 до 16 м/с.



Температура воздуха ночью +6 +11°С, днем + 9 +14°С.



Температура морской воды + 15°С.



В столице облачная с прояснениями погода, умеренный и ливневый дождь, возможна гроза.



Температура воздуха ночью +10°С, днем +13°С.