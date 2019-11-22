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Влияние холодных атмосферных фронтов: в выходные дни в Абхазии ожидается ухудшение погоды
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15:44, 29 Ноября 2019
В возвышенностях и предгорьях дождь со снегом, в горах – снег.
Сухум. 29 ноября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодных атмосферных фронтов, как с северо-запада, так и с юга. Погода ухудшится. Ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой. Местами, в возвышенностях и предгорьях, дождь со снегом, в горах – снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный - 2 -7 м/с., местами с порывами от 11 до 16 м/с.
Температура воздуха ночью +6 +11°С, днем + 9 +14°С.
Температура морской воды + 15°С.
В столице облачная с прояснениями погода, умеренный и ливневый дождь, возможна гроза.
Температура воздуха ночью +10°С, днем +13°С.
Сухум. 29 ноября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодных атмосферных фронтов, как с северо-запада, так и с юга. Погода ухудшится. Ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой. Местами, в возвышенностях и предгорьях, дождь со снегом, в горах – снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный - 2 -7 м/с., местами с порывами от 11 до 16 м/с.
Температура воздуха ночью +6 +11°С, днем + 9 +14°С.
Температура морской воды + 15°С.
В столице облачная с прояснениями погода, умеренный и ливневый дождь, возможна гроза.
Температура воздуха ночью +10°С, днем +13°С.
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