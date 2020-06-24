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Владимир Путин встретил Аслана Бжания в Кремлёвском дворце
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10:08, 24 Июня 2020
Президент Абхазии прибыл в Москву для участия в Параде Победы.
Сухум. 24 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания принимает участие в Параде в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Как отмечается в сообщении, Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил Президента Абхазии в Кремлёвском дворце.
От имени народа Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Победой и поблагодарил за приглашение.
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