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Владимир Путин встретил Аслана Бжания в Кремлёвском дворце

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10:08, 24 Июня 2020
Владимир Путин встретил Аслана Бжания в Кремлёвском дворце
Президент Абхазии прибыл в Москву для участия в Параде Победы. 

Сухум. 24 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания принимает участие в Параде в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства. 

Как отмечается в сообщении, Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил Президента Абхазии в Кремлёвском дворце.

От имени народа Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Победой и поблагодарил за приглашение.

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