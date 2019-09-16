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Владимир Путин пригласил Рауля Хаджимба принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

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14:03, 16 Сентября 2019
Владимир Путин пригласил Рауля Хаджимба принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
«В России никогда не забудут об огромных жертвах, понесенных народом братской Абхазии во имя Великой Победы», - отметил Владимир Путин в телеграмме, направленной Раулю Хаджимба.

Сухум. 16 сентября. Апсныпресс. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба с приглашением принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В телеграмме говорится:

«Уважаемый Рауль Джумкович!

Приглашаю Вас принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года.

Отмечая эту знаменательную дату нашей общей истории, мы склоняем головы перед светлой памятью борцов с нацизмом. В России никогда не забудут об огромных жертвах, понесенных народом братской Абхазии во имя Великой Победы.

Важно, что славные традиции дружбы и взаимопомощи, завещанные нам отцами и дедами, и сегодня служат надежной основой для развития конструктивного сотрудничества между нашими государствами.

Буду рад видеть Вас в Москве».


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