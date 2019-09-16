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Владимир Путин пригласил Рауля Хаджимба принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
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14:03, 16 Сентября 2019
«В России никогда не забудут об огромных жертвах, понесенных народом братской Абхазии во имя Великой Победы», - отметил Владимир Путин в телеграмме, направленной Раулю Хаджимба.
Сухум. 16 сентября. Апсныпресс. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба с приглашением принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В телеграмме говорится:
«Уважаемый Рауль Джумкович!
Приглашаю Вас принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года.
Отмечая эту знаменательную дату нашей общей истории, мы склоняем головы перед светлой памятью борцов с нацизмом. В России никогда не забудут об огромных жертвах, понесенных народом братской Абхазии во имя Великой Победы.
Важно, что славные традиции дружбы и взаимопомощи, завещанные нам отцами и дедами, и сегодня служат надежной основой для развития конструктивного сотрудничества между нашими государствами.
Буду рад видеть Вас в Москве».
Сухум. 16 сентября. Апсныпресс. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба с приглашением принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В телеграмме говорится:
«Уважаемый Рауль Джумкович!
Приглашаю Вас принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года.
Отмечая эту знаменательную дату нашей общей истории, мы склоняем головы перед светлой памятью борцов с нацизмом. В России никогда не забудут об огромных жертвах, понесенных народом братской Абхазии во имя Великой Победы.
Важно, что славные традиции дружбы и взаимопомощи, завещанные нам отцами и дедами, и сегодня служат надежной основой для развития конструктивного сотрудничества между нашими государствами.
Буду рад видеть Вас в Москве».
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