Владимир Путин пригласил Рауля Хаджимба принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

«В России никогда не забудут об огромных жертвах, понесенных народом братской Абхазии во имя Великой Победы», - отметил Владимир Путин в телеграмме, направленной Раулю Хаджимба.



Сухум. 16 сентября. Апсныпресс. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба с приглашением принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



В телеграмме говорится:



«Уважаемый Рауль Джумкович!



Приглашаю Вас принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года.



Отмечая эту знаменательную дату нашей общей истории, мы склоняем головы перед светлой памятью борцов с нацизмом. В России никогда не забудут об огромных жертвах, понесенных народом братской Абхазии во имя Великой Победы.



Важно, что славные традиции дружбы и взаимопомощи, завещанные нам отцами и дедами, и сегодня служат надежной основой для развития конструктивного сотрудничества между нашими государствами.



Буду рад видеть Вас в Москве».



