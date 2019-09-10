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Владимир Путин поздравил Рауля Хаджимба с переизбранием на пост Президента Абхазии
17:00, 10 Сентября 2019
«Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений», – отмечает Владимир Путин.
Сухум. 10 сентября. Апсныпресс. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба по случаю переизбрания на пост Главы государства.
«Уважаемый Рауль Джумкович!
Примите искренние поздравления по случаю переизбрания на пост Главы государства.
Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнёрства.
Россия продолжит оказывать дружественной Абхазии всемерное содействие в решении задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности.
От души желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, новых успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия».
Сухум. 10 сентября. Апсныпресс. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба по случаю переизбрания на пост Главы государства.
«Уважаемый Рауль Джумкович!
Примите искренние поздравления по случаю переизбрания на пост Главы государства.
Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнёрства.
Россия продолжит оказывать дружественной Абхазии всемерное содействие в решении задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности.
От души желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, новых успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия».
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