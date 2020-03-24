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Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с победой на выборах Президента Абхазии
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20:15, 23 Марта 2020
Президент России подтвердил готовность к совместной работе с Асланом Бжания по дальнейшему упрочению союзнических российско-абхазских отношений.
Сухум. 23 марта. Апсныпресс. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Аслану Бжания по случаю избрания на пост Президента Республики Абхазия.
Президент России в своем поздравлении отметил: «Убедительная победа на выборах, прошедших в условии свободного волеизъявления граждан, стала свидетельством Вашего высокого авторитета среди соотечественников. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать обеспечению социально-экономического развития Абхазии, защите интересов вашей страны на международной арене».
Владимир Путин подтвердил готовность к совместной работе с Асланом Бжания по дальнейшему упрочению союзнических российско-абхазских отношений.
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