Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с победой на выборах Президента Абхазии

Президент России подтвердил готовность к совместной работе с Асланом Бжания по дальнейшему упрочению союзнических российско-абхазских отношений.







Сухум. 23 марта. Апсныпресс. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Аслану Бжания по случаю избрания на пост Президента Республики Абхазия.







Президент России в своем поздравлении отметил: «Убедительная победа на выборах, прошедших в условии свободного волеизъявления граждан, стала свидетельством Вашего высокого авторитета среди соотечественников. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать обеспечению социально-экономического развития Абхазии, защите интересов вашей страны на международной арене».







Владимир Путин подтвердил готовность к совместной работе с Асланом Бжания по дальнейшему упрочению союзнических российско-абхазских отношений.