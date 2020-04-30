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Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с Днём Победы

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19:33, 7 Мая 2020
Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с Днём Победы
«Прошу передать всем ветеранам и труженикам тыла, проживающим в Абхазии, искренние слова благодарности, пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия»,-говорится в поздравлении.

Сухум. 7 мая. Апсныпресс. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Абхазия Аслан Бжания с Днём Победы в  Великой Отечественной войне.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Аслан Георгиевич!

Сердечно поздравляю Вас и всех граждан Абхазии с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечая этот славный праздник, мы отдаём дань глубокого уважения подвигу наших отцов и дедов, проявивших беспримерное мужество и героизм в борьбе с нацизмом.

Уверен, что традиции дружбы и взаимовыручки, заложенные старшими поколениями в суровые военные годы, будут способствовать дальнейшему укреплению союзнических отношений между нашими странами, помогут совместно противостоять таким угрозам и вызовам, как пандемия коронавируса.

Прошу передать всем ветеранам и труженикам тыла, проживающим в Республике Абхазия, искренние слова благодарности, пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия».

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