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Владимир Некрасов: мы готовы оказать содействие и найти компании, которые будут поставлять продукцию в Абхазию
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13:39, 26 Июня 2020
Глава Администрации Сухума встретился с торговым представителем Российской Федерации в Абхазии.
Сухум. 26 июня. Апсныпресс. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба принял торгового представителя Российской Федерации в Абхазии Владимира Некрасова и эксперта торгового представительства Владимира Цоя. Об этом сообщается на сайте столичной Администрации.
Как говорится в сообщении, на встрече обсуждались перспективы экономического сотрудничества между столицей Абхазии и российскими компаниями. «Мы крайне заинтересованы в занятости населения и поддержке нашего производителя на внешних рынках. Хотели бы обсудить возможные варианты сотрудничества и привлечения инвесторов, которые смогут заниматься поставками в Абхазию продукции из Российской Федерации. Также, вместе с вами готовы рассмотреть вопросы привлечения инвестиций для организации производства здесь. Сейчас мы стараемся изучить потребительский спрос городского населения. Надеемся, что ограничения, которые есть в Абхазии и Российской Федерации, в ближайшее время будут сняты», - сказал Беслан Эшба.
Владимир Некрасов поблагодарил Беслана Эшба за приглашение и отметил: «Сегодня наша основная задача – продвижение российского экспорта товаров и услуг, а также развитие производственной кооперации. Основная доля импорта в Абхазии – это российские товары. Есть небольшая конкуренция с Турцией, но мы видим, что конкуренция происходит по тем товарным позициям, которые в России не производятся, либо производятся в небольшом объеме. Есть интерес по новым товарам, которые на рынке Абхазии не представлены. Мы готовы оказать содействие и найти компании, которые будут поставлять продукцию в Абхазию». По словам торгового представителя, в Абхазии нет площадок, где можно получить информацию о проводимых закупках для нужд государства или бизнеса, а также проектов по привлечению инвестиций.
При этом Эшба подчеркнул: «Президентом и премьер-министром поставлены задачи ускорить экономический рост, развивать торгово-экономические отношения с Российской Федерацией. Министерство экономики готовит инвестиционные пакеты по привлечению инвесторов. Всё это будет открыто. Что касается закупок, в данное время проводим определенные реформы по предприятиям, которые входят в систему Администрации. У нас будет открытая площадка с доступной информацией о товарах и услугах, которые нам нужны. Мы готовы сотрудничать. А возможности прямых поставок исключают дополнительную налоговую нагрузку на все товары и услуги, которые вы можете предложить. Нам это интересно».
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