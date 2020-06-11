Владимир Делба об исполнении Республиканского бюджета 2019: по доходам исполнение составило 99,1%

Законопроект принят в окончательном чтении.



Сухум. 18 июня. Апсныпресс. Елена Полуян/Лана Цвижба. На сессии Народного Собрания – Парламента РА обсудили исполнение Республиканского бюджета за 2019 год.



Представляя документ, вице-премьер, министр финансов РА Владимир Делба подчеркнул: «По доходам исполнение составило 99,1% или уровень доходов достиг 10,1 миллиардов рублей. Оцениваю это, как положительную сторону работы всех тех, кто занимался администрированием доходов, консолидацией имеющихся средств бюджетоной системы для достижения такого результата. Вызывает удовлетворение, что по таким позициям как внешнеэкономическая деятельность, исполнение превышает 100%».



Тем не менее, по словам Делба, по отдельным видам доходов все-таки не были достигнуты плановые показатели. Речь шла о неисполненных в полном объеме Инвестпрограмме, а также программе по борьбе с мраморным клопом.



При этом, министр сообщил об исполнении расходной части Республиканского бюджета и пояснил ситуацию с переходящими остатками: «Общие расходы государственного бюджета тоже были исполнены на достаточно высоком уровне, который приблизился к 90%. Но вместе с тем, стоит отметить, что отдельные расходы все-таки не были освоены. Дело в том, что органы, которые исполняют бюджет, прежде всего осуществляют санкционирование таких расходов после принятия обязательств. Несомненно, реализация Инвестпрограммы является ключевым направлением развития социально-экономического развития нашей страны. В этой связи, у уполномоченных органов в течение года появляется право на принятие обязательств. Но этого недостаточно. Именно по этой причине из года в год переходят остатки. Из общих остатков на начало текущего года в объеме 1,1 миллиардов рублей, большая часть, 700 миллионов рублей, составляют средства из Инвестпрограммы 2017-2019 гг. Кроме того, есть такая позиция, как остаток средств Резервного фонда Президента в объеме 14 миллионов, которые являются целевыми и направлялись на ремонт крыши второй средней школы в городе Сухум. Ну, а также, остаток средств, неиспользованных на мероприятия по строительству здания ИКЦ. Такие позиции сформировали общую задолженность, которая перешла на следующий год. Сегодня средства Инвестиционной программы прошлых лет тоже находятся на счетах финансового органа и достигают свыше 390 миллионов рублей. В этой связи, Министерство финансов, в частности, имеет возможность открывать финансирование по документально подтвержденным принятым обязательствам».



По итогам обсуждения, законопроект был принят во втором и окончательном чтении.