Владимир Делба: НДС применяется в тех странах, где есть осмысление, что должна развиваться собственная экономика

Вице-премьер, министр финансов Абхазии дал пресс-конференцию.



Сухум. 17 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. На пресс-конфернции вице-премьер, министр финансов РА Владимир Делба прокомментировал эффективность действующего законодательства по налогу на добавленную стоимость.



Министр напомнил о планах по реформированию НДС: «Недавно проходило совещание под руководством премьер-министра, на нем присутствовали представители бизнеса нашей страны, которые являются плательщиками НДС. Обсуждали реализацию закона об НДС, применение отдельных его норм, влияние на экономику страны, на государственный бюджет, НДС – как мера поддержки национального производителя, порядок применения льгот. Конечно, сам закон, несомненно, вызывает очень много вопросов. Но в одном точно можно согласиться, что в этот закон необходимо вносить изменения. Сам по себе налог на добавленную стоимость, конечно, является очень стабильным и устойчивым источником налоговых поступлений в бюджетную систему республики, он является лидером среди всех остальных налогов, его уровень достигает 30%».



Министр пояснил: «В этой связи, хотелось бы, чтобы готовящиеся изменения в закон об НДС, прежде всего, создали условия предсказуемости налоговой нагрузки на бизнес, справедливости налогообложения, равного налогообложения объектов, изменения перечня товаров, которые не подлежат налогообложению. Меры, принятые распоряжением Президента, смогут поддержать предпринимателей. Но к ним нужно отнести еще и такие меры, как взвешенные денежно-кредитная и фискальная политика. На совещании были предложения от предпринимателей по изменению действующего закона, к примеру, в части увеличения сроков отсрочки уплаты НДС, по объектам налогообложения с учетом различных ставок. Но, откровенно говоря, мое субъективное мнение – дробление ставок не даст никакого экономического эффекта, зато повысит управленческие расходы в организации».



Делба дал финансовую оценку налогу на добавленную стоимость: «НДС на товары, которые ввозятся на территорию республики, является лидером. За все время действия закона об НДС, с 2016 года, его уплата в бюджет составила 3,3 млрд рублей – это достаточно большой объем. А целиком объем уплаченного НДС, в том числе и внутреннего – более 6 млрд рублей. НДС имеет множество преимуществ по отношению к другим налогам, здесь объект налогообложения – это доход от конечного потребителя. Налог на добавленную стоимость – это налог на импорт. Он применяется в тех странах, где есть осмысление, что должна развиваться собственная экономика. И налог, взымаемый на границе, несет именно эту нагрузку».



Министр подчеркнул, что НДС нельзя отменять: «Можно рассматривать возможность снижения ставки, что не очень положительно скажется на бюджетной системе, это очевидно. Что касается отмены ввозного НДС – считаю, либо надо отменять все, и ввозной, и внутренний, либо применять все, но ограничивать сроками уплаты. В таком виде, в котором он сейчас применяется – это международная практика, это смысл НДС!».



При этом Делба отметил: «Другое дело, это стало неожиданным в 2016 году. Считаю, что можно было дать время на подготовительный этап, чтобы бизнес сам сориентировался, предсказал свои финансовые риски, посчитал экономическую целесообразность».