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Владимир Делба назначен вице-премьером, министром финансов Абхазии

259
19:33, 28 Апреля 2020
Владимир Делба назначен вице-премьером, министром финансов Абхазии
Соответствующий Указ подписал Президент Аслан Бжания.

Сухум. 28 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О вице-премьере, министре финансов Республики Абхазия».

В тексте Указа говорится:

«Назначить вице-премьером, министром финансов Республики Абхазия Делба Владимира Валерьевича».

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