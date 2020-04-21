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Владимир Делба назначен вице-премьером, министром финансов Абхазии
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19:33, 28 Апреля 2020
Соответствующий Указ подписал Президент Аслан Бжания.
Сухум. 28 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О вице-премьере, министре финансов Республики Абхазия».
В тексте Указа говорится:
«Назначить вице-премьером, министром финансов Республики Абхазия Делба Владимира Валерьевича».
Сухум. 28 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О вице-премьере, министре финансов Республики Абхазия».
В тексте Указа говорится:
«Назначить вице-премьером, министром финансов Республики Абхазия Делба Владимира Валерьевича».
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