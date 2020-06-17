Владимир Делба: на сегодняшний день расходы на выдачу зарплат являются приоритетными

Вице-премьер, министр финансов Абхазии дал пресс-конференцию.



Сухум. 17 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. На пресс-конфернции в пресс-центре Абхазского государственного телевидения вице-премьер, министр финансов Владимир Делба дал оценку состоянию бюджета и высказал опасения по поводу реализации государственных соцобязательств.



Так, по оценкам министра, в связи с карантинными мероприятиями, объемы собственного дохода госбюджета снижаются: «Мы оцениваем значительное снижение внешнеторгового оборота. Принятые ограничительные меры по защите здоровья населения от коронавируса не могли не затронуть одну из самых главных сфер в экономике – туристическую, которая наполняла не только государственный бюджет, но и экономику в целом. В этой связи, во всей бюджетной системе наблюдаются значительные колебания по уровню доходной базы. По нашим скорректированным оценкам, с учетом прошедшего времени, мы прогнозируем общее снижение ВВП более чем на 10%. Ну и, наверное, самое важное – это производная от уровня ВВП, речь идет о возможном снижении объемов собственного дохода государственного бюджета, который может достигнуть 2 миллиардов рублей. Несомненно, в таких условиях, повышаются риски финансового обеспечения основных задач и функций государства. К примеру, с января по май бюджет страны недополучил 37 миллионов рублей, что в нынешних условиях считается «успешным». Но за 17 дней июня разрыв достиг уже 75 миллионов рублей. С начала года выпадение из бюджета составило около 109 миллионов рублей».



Делба проинформировал о рисках по обеспечению соцобязательств: «С учетом того, что бюджет был принят со значительным дефицитом, добавляя уровень выпадения доходов, мы прогнозируем значительный рост дефицита. Конечно, это создает предпосылки к тому, чтобы в ближайшее время произвести коррекцию всей бюджетной политики нашей страны. Несомненно, есть риски в обеспечении основных защищенных расходов государственного бюджета, которыми являются выплаты заработной платы, социальных пособий и пособий отдельным категориям граждан. Месячный фонд оплаты труда по всей республике для работников бюджетной сферы составляет порядка 300 миллионов рублей. Это достаточно весомая цифра, более 47% от общего расхода бюджета, не учитывая средств Инвестпрограммы».



Тем не менее, Делба подчеркнул: «График выдачи заработной платы на июнь теми средствами, которыми мы располагаем, осуществляется в прежнем порядке – на обороноспособность страны, правоохранительные органы прежде всего. На сегодняшний день, готовимся к финансированию зарплат работникам бюджетной сферы в области образования, культуры и спорта. Общий объем расходов – более 200 миллионов рублей».



По словам Делба, обязательства государства по выплате заработных плат сохраняются, но возможно они будут подлежать временной корректировке, с учетом обстоятельств и замедления ожидаемых доходов. «Но мы справимся. На сегодняшний день расходы на выдачу зарплат являются приоритетными. Заработная плата работникам бюджетной сферы погашена за апрель месяц полностью. Сейчас идут выплаты за май», - подчеркнул министр.