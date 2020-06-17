Владимир Делба: дотации Пенсионному фонду в объеме 115 млн рублей уже предоставлены с опережением срока

Вице-премьер, министр финансов Абхазии дал пресс-конференцию.



Сухум. 17 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. На пресс-конфернции вице-премьер, министр финансов РА Владимир Делба особое внимание уделил ситуации с выплатой пенсий.



Министр напомнил, что вчера обсуждался вопрос о возможном изменении сроков выплат пенсий за счет средств Пенсионного фонда РА: «Выпадение доходов государственного бюджета – это лишь часть бюджетной системы. Мы наблюдаем аналогичную ситуацию и в Пенсионном фонде. Расходы Пенсионного фонда в месяц достигают 94 млн рублей, что в этих условиях полностью не обеспечивается источниками. Законом «О Республиканском бюджете» предусмотрены дотации Пенсионному фонду в объеме 137,5 млн рублей, и 115 млн уже предоставлены с опережением срока. При этом, исполнительные органы Пенсионного фонда сами предпринимают меры по мобилизации средств. Хотел бы заметить, что задолженность плательщиков в Пенсионный фонд на сегодня составляет более 358 млн рублей. Причем, эту задолженность от налоговых агентов, юридических лиц можно рассматривать, как предоставление бессрочного, беспроцентного использования средств Пенсионного фонда. По оценкам Фонда, дефицит бюджета на 2020 год может достигнуть 320 млн рублей. Это те ресурсы, которые надо будет находить для своевременной выплаты пенсий нашим гражданам».



Делба подчеркнул, что по выплатам российской пенсии никаких опасений нет: «Пенсия поступает своевременно и в необходимом объеме».



Также, по словам Делба, отдельная категория расходов бюджета – это пособия: «В настоящее время очень многие люди попали в трудную ситуацию, и им, несомненно, нужно оказывать поддержку. И сегодня такие меры предпринимаются. Руководство старается оказывать помощь адресно. Очевидно, что к этому надо подходить системно. Поддержка со стороны государства для малоимущих – это одна из основных его функций. В нынешней ситуации есть риск увеличения безработицы. Это важный аспект, на который надо обратить внимание».