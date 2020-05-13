Владимир Арлан: в стране туристов нет

В Кабинете Министров РА прошло заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.



Сухум. 13 мая. Апсныпресс. Тамара Ачба. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции обсудил с членами штаба санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике. Главе Правительства доложили о принятых мерах и межведомственном взаимодействии по реализации защитных мероприятий.



Так, врио председателя СГБ Владимир Арлан опроверг информацию о прибывающих в страну туристах и привел точные цифры пересечения границы в период с 1 мая по сегодняшний день: «В республику через КПП «Псоу» заехали 270 военнослужащих из Российской Федерации вместе с членами семей. Граждан РА – 266, при этом наблюдается некоторое снижение за день, если раньше границу пересекали более 30 человек, то сейчас – около 20 человек за сутки. С грузоперевозками за этот период въехали 593 человека. На КПП особых проблем нет. Служба работает в должном режиме».



Отдельно Владимир Арлан сообщил о положении на КПП «Ингур»: «По реке Ингур представителями Погранслужбы РФ за этот период задержано 123 нарушителя, на всех наложены административные взыскания. Люди проверяются медицинскими работниками и после уплаты штрафа отправляются по домам. Информация о них также пересылается в органы внутренних дел. 2 дела по злостным нарушителям – в Прокуратуре, 1 человек был выдворен в Республику Грузия – это гражданин Грузии. 17 человек за этот период вернулось в нашу страну через КПП «Ингур», это те люди, которые по линии Минздрава направлялись на лечение».



Также, участники заседания обсудили сроки карантинных мер, принятых из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции 29 апреля, и возможность снятия ряда ограничений.



Координационный штаб по защите населения от коронавируса представит соответствующее Распоряжение на рассмотрение Президента Республики Абхазия. Об этом будет объявлено 14 мая. Новые меры вступят в силу 15 мая 2020 года.

