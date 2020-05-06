17:54, 12 Мая 2020 105
17:46, 12 Мая 2020 246
17:38, 12 Мая 2020 206
17:32, 12 Мая 2020 114
16:28, 12 Мая 2020 254
15:13, 12 Мая 2020 172
13:02, 12 Мая 2020 264
12:54, 12 Мая 2020 659
19:07, 11 Мая 2020 1161
15:00, 11 Мая 2020 747
13:57, 11 Мая 2020 689
17:22, 10 Мая 2020 820
18:05, 9 Мая 2020 1100
16:27, 9 Мая 2020 1147
12:21, 9 Мая 2020 546
10:00, 9 Мая 2020 769
09:00, 9 Мая 2020 623
21:19, 8 Мая 2020 1456
20:56, 8 Мая 2020 552
17:53, 8 Мая 2020 559
17:45, 8 Мая 2020 997
15:08, 8 Мая 2020 595
15:05, 8 Мая 2020 557
14:27, 8 Мая 2020 734
13:26, 8 Мая 2020 597
Популярное
08.05.2020 1457
05.05.2020 1390
09.05.2020 1149
08.05.2020 997
07.05.2020 987
Владимир Арлан назначен врио председателя Службы госбезопасности Абхазии
176
17:46, 12 Мая 2020
Указ об этом подписал Президент РА Аслан Бжания.
Сухум. 12 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О председателе Службы государственной безопасности Республики Абхазия».
В Указе говорится:
«1. Освободить генерал-лейтенанта Маргания Зураба Беслановича от должности Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия в связи с переводом на государственную гражданскую службу.
2. Временное исполнение обязанностей Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия возложить на заместителя Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия генерал-майора Владимира Борисовича Арлан».
Сухум. 12 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О председателе Службы государственной безопасности Республики Абхазия».
В Указе говорится:
«1. Освободить генерал-лейтенанта Маргания Зураба Беслановича от должности Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия в связи с переводом на государственную гражданскую службу.
2. Временное исполнение обязанностей Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия возложить на заместителя Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия генерал-майора Владимира Борисовича Арлан».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.