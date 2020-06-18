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Владимир Ануа: тысячи наших соотечественников вместе с многонациональным советским народом совершили великий подвиг в годы Великой Отечественной войны

29
14:18, 24 Июня 2020
Владимир Ануа: тысячи наших соотечественников вместе с многонациональным советским народом совершили великий подвиг в годы Великой Отечественной войны
В Министерстве обороны Абхазии прошло торжественное собрание.

Сухум. 24 июня. Апсныпресс. В Министерстве обороны Республики Абхазия прошло торжественное собрание, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Министр обороны Владимир Ануа поздравил военнослужащих: «Товарищи солдаты, офицеры и генералы, служащие Министерства обороны! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!

В этот день, 24 июня 1945 года, на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне прошел исторический Парад – символ народа-победителя. И сегодня, 75 лет спустя, на Красной площади в Москве проходит Парад Победы. В праздничном мероприятии, в качестве гостей, принимают участие и представители Республики Абхазия во главе с главнокомандующим Вооруженными силами Асланом Георгиевичем Бжания.

В памяти потомков навсегда останутся самоотверженное и беззаветное служение Родине ветеранов Великой Отечественной войны. В годы суровых испытаний тысячи наших соотечественников вместе с многонациональным советским народом совершили великий подвиг. Проявляя беспримерный героизм, верность воинскому долгу и безграничную любовь к Родине, они вписали немало ярких страниц в летопись Великой Отечественной войны. Двадцать два воина из Абхазии стали героями Советского Союза. Дань уважения ветеранам и светлая память павшим, сохранение и развитие боевых традиций – важнейшая задача личного состава Вооруженных сил Абхазии.

Сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, личный состав Вооруженных сил с 75-й годовщиной Великой Победы! Пусть небо над нашей Родиной будет чистым и мирным!»

С докладом о подготовке и проведении исторического Парада, 24 июня 1945 года, выступил заместитель начальника боевой и морально-психологической подготовки Томас Чолария.

Военнослужащим был показан документальный фильм о Параде Победы. Завершилось торжественное собрание праздничным концертом.

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