Владимир Ануа: тысячи наших соотечественников вместе с многонациональным советским народом совершили великий подвиг в годы Великой Отечественной войны

В Министерстве обороны Абхазии прошло торжественное собрание.



Сухум. 24 июня. Апсныпресс. В Министерстве обороны Республики Абхазия прошло торжественное собрание, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.



Министр обороны Владимир Ануа поздравил военнослужащих: «Товарищи солдаты, офицеры и генералы, служащие Министерства обороны! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!



В этот день, 24 июня 1945 года, на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне прошел исторический Парад – символ народа-победителя. И сегодня, 75 лет спустя, на Красной площади в Москве проходит Парад Победы. В праздничном мероприятии, в качестве гостей, принимают участие и представители Республики Абхазия во главе с главнокомандующим Вооруженными силами Асланом Георгиевичем Бжания.



В памяти потомков навсегда останутся самоотверженное и беззаветное служение Родине ветеранов Великой Отечественной войны. В годы суровых испытаний тысячи наших соотечественников вместе с многонациональным советским народом совершили великий подвиг. Проявляя беспримерный героизм, верность воинскому долгу и безграничную любовь к Родине, они вписали немало ярких страниц в летопись Великой Отечественной войны. Двадцать два воина из Абхазии стали героями Советского Союза. Дань уважения ветеранам и светлая память павшим, сохранение и развитие боевых традиций – важнейшая задача личного состава Вооруженных сил Абхазии.



Сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, личный состав Вооруженных сил с 75-й годовщиной Великой Победы! Пусть небо над нашей Родиной будет чистым и мирным!»



С докладом о подготовке и проведении исторического Парада, 24 июня 1945 года, выступил заместитель начальника боевой и морально-психологической подготовки Томас Чолария.



Военнослужащим был показан документальный фильм о Параде Победы. Завершилось торжественное собрание праздничным концертом.