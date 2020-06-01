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Владимир Ануа назначен министром обороны Абхазии
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16:58, 1 Июня 2020
Соответствующий документ подписал Президент Аслан Бжания.
Сухум. 1 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о назначении министром обороны Республики Абхазия генерал-полковника Ануа Владимира Ивановича.
Этим же Указом Владимир Ануа освобожден от должности заместителя министра обороны, главного военного инспектора.
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