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Вице-президент и министр здравоохранения посетили в больнице пострадавшую при перестрелке в Сухуме

16:29, 27 Ноября 2019
Вице-президент и министр здравоохранения посетили в больнице пострадавшую при перестрелке в Сухуме
Руководству Республиканской больницы и РУП «Абхазфармация» даны соответствующие поручения по оперативному реагированию на все потребности по поддержанию жизнедеятельности Доминики Акиртава.

Сухум. 28 ноября. Апсныпресс. Вице-президент Абхазии Аслан Барциц и министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия по поручению Президента Рауля Хаджимба посетили тяжелораненую Доминику Акиртава. Доминика Акиртава с 22 ноября находится в реанимационном отделении Республиканской больницы МЗ РА. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА.

Как отмечается в сообщении, в ходе посещения руководству медучреждения и РУП «Абхазфармация» даны соответствующие поручения по оперативному реагированию на все потребности по поддержанию жизнедеятельности Доминики Акиртава, которая по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии, характеризующемся как кома третьей степени.

(АП): 22 ноября, примерно в 14:40, в городе Сухум, по улице Леона, лица в масках из автомобиля произвели беспорядочную стрельбу из автоматического оружия в сторону летнего кафе «Сан-Ремо». По информации МВД, во время перестрелки погибли двое мужчин – Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Тяжелое ранение в голову получила работница ресторана «Сан-Ремо» – Акиртава Доминика Юрьевна, 1998 года рождения.

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