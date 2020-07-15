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Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган представила коллективу «Апсныргылара» нового руководителя
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13:23, 21 Июля 2020
Руслан Тванба назначен генеральным директором госкомпании «Апсныргылара» назначен.
Сухум. 21 июля 2020. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган представила коллективу Государственной компании «Апсныргылара» нового руководителя.
Приказом вице-премьера, министра экономики генеральным директором ГК «Апсныргылара» назначен Руслан Тванба.
Кристина Озган отметила, что Руслан Тванба опытный строитель и работает в этой отрасли много лет.
«Руслан Рауфович имеет большие заслуги в строительной отрасли перед государством, поэтому я с гордостью представляю вам нового руководителя», - обратилась она к коллективу.
По ее словам, с 2010 по 2014 годы ГК «Апсныргылара» осваивала до миллиарда рублей ежегодно, тогда как на сегодняшний день ежегодный оборот госкомпании составляет чуть более 300 млн рублей.
«На мой взгляд, это неудовлетворительные показатели для компании и отрасли в целом, потому что возможности компании достаточно большие», - уверена Кристина Озган.
Вице-премьер, министр экономики призвала нового руководителя поднять эффективность компании на более высокий уровень, чтобы восстановить лимит доверия к отрасли.
Руслан Тванба отметил, что в условиях пандемии коронавируса, закрытой государственной границы и, как следствие, отсутствия государственных заказов, без поддержки руководства страны строительная отрасль может «погибнуть».
«Со своей стороны мы будем делать все для поднятия госкомпании на более качественный уровень», - заверил новый руководитель ГК «Апсныргылара».
Сухум. 21 июля 2020. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган представила коллективу Государственной компании «Апсныргылара» нового руководителя.
Приказом вице-премьера, министра экономики генеральным директором ГК «Апсныргылара» назначен Руслан Тванба.
Кристина Озган отметила, что Руслан Тванба опытный строитель и работает в этой отрасли много лет.
«Руслан Рауфович имеет большие заслуги в строительной отрасли перед государством, поэтому я с гордостью представляю вам нового руководителя», - обратилась она к коллективу.
По ее словам, с 2010 по 2014 годы ГК «Апсныргылара» осваивала до миллиарда рублей ежегодно, тогда как на сегодняшний день ежегодный оборот госкомпании составляет чуть более 300 млн рублей.
«На мой взгляд, это неудовлетворительные показатели для компании и отрасли в целом, потому что возможности компании достаточно большие», - уверена Кристина Озган.
Вице-премьер, министр экономики призвала нового руководителя поднять эффективность компании на более высокий уровень, чтобы восстановить лимит доверия к отрасли.
Руслан Тванба отметил, что в условиях пандемии коронавируса, закрытой государственной границы и, как следствие, отсутствия государственных заказов, без поддержки руководства страны строительная отрасль может «погибнуть».
«Со своей стороны мы будем делать все для поднятия госкомпании на более качественный уровень», - заверил новый руководитель ГК «Апсныргылара».
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