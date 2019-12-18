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Виталий Мутко встретился со студентами Абхазского госуниверситета

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17:17, 18 Декабря 2019
Виталий Мутко встретился со студентами Абхазского госуниверситета
Российская делегация Межправкомиссии прибыла на рабочую встречу в Абхазию.

Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. Аманда Касландзия. Заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко, в рамках рабочей поездки, посетил Абхазский государственный университет и встретился со студентами. На встрече присутствовали ректор АГУ Алеко Гварамия и премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

Открывая встречу, Алеко Гварамия рассказал об истории университета, о проблемах, которые преодолел вуз на пути к восстановлению, а также о достижениях и успехах студентов и выпускников.

Виталий Мутко выступил перед студентами: «Сегодня у нас важный день, мы собрались для подведения итогов совместной деятельности Межправительственной комиссии по социально-экономическому развитию РА, взаимоотношений между нашими странами, народами. Мы побывали на нескольких объектах Инвестпрограммы в Гагре, в Новом Афоне и, конечно, не смогли не посетить «кузницу кадров» – АГУ. Дружеские отношения России и Абхазии построены на очень большом, фундаментальном Договоре о сотрудничестве, есть много важных проектов, которые мы реализуем и те, которые будем обсуждать».

На встрече студенты задали ряд вопросов Виталию Мутко. В ответ на вопрос о восстановлении спортивного комплекса АГУ заместитель Председателя Правительства РФ пояснил: «У нас есть экономия по исполнению Ивестпрограммы 2019 года, эти средства Валерий Рамшухович просил направить на различные нужды. Я предлагаю, направить их на восстановление спортивного комплекса».

После встречи Виталий Мутко, совместно с Валерием Бганба, осмотрел состояние спортивного комплекса АГУ.

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