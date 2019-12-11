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Виталий Мутко и Валерий Бганба осмотрели новый детский сад в Новом Афоне
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16:21, 18 Декабря 2019
Заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко находится в Абхазии с рабочим визитом.
Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко, в рамках рабочей поездки делегации России в Абхазию, проинспектировали строительство детского сада в Новом Афоне. Объект был построен и сдан в эксплуатацию, согласно Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию РА.
По информации представителей компании-застройщика, возведение детского сада началось в 2017 году и продолжалось 2 года, объект соответствует современным требованиям, рассчитан на 140 детей.
Виталий Мутко поинтересовался, насколько необходимо было строить новое дошкольное учреждение? На что, глава Нового Афона Феликс Даутия ответил: «Одного детсада, который функционирует в городе, не хватало, так как в городское дошкольное учреждение также привозили детей из близлежащих сел. Теперь проблема решена».
При этом, директор детского сада Гунда Лакоба пояснила: «Сейчас дети находятся в старом детском саду, 3 группы по 30 человек. На данный момент у нас уже 120 заявлений от родителей на определение детей в дошкольное учреждение. Здесь можно разместить 5 групп по 20 детей, в садике будут вести занятия психолог, логопед, преподаватель физкультуры, есть спортзал, отдельный зал для занятий музыкой, современная кухня. Мы очень довольны условиями».
Виталий Мутко, в целом, одобрил объект. При этом он посоветовал лучше обустроить парковые зоны, добавить больше развлечений для детей и сделать искусственное травяное покрытие.
Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко, в рамках рабочей поездки делегации России в Абхазию, проинспектировали строительство детского сада в Новом Афоне. Объект был построен и сдан в эксплуатацию, согласно Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию РА.
По информации представителей компании-застройщика, возведение детского сада началось в 2017 году и продолжалось 2 года, объект соответствует современным требованиям, рассчитан на 140 детей.
Виталий Мутко поинтересовался, насколько необходимо было строить новое дошкольное учреждение? На что, глава Нового Афона Феликс Даутия ответил: «Одного детсада, который функционирует в городе, не хватало, так как в городское дошкольное учреждение также привозили детей из близлежащих сел. Теперь проблема решена».
При этом, директор детского сада Гунда Лакоба пояснила: «Сейчас дети находятся в старом детском саду, 3 группы по 30 человек. На данный момент у нас уже 120 заявлений от родителей на определение детей в дошкольное учреждение. Здесь можно разместить 5 групп по 20 детей, в садике будут вести занятия психолог, логопед, преподаватель физкультуры, есть спортзал, отдельный зал для занятий музыкой, современная кухня. Мы очень довольны условиями».
Виталий Мутко, в целом, одобрил объект. При этом он посоветовал лучше обустроить парковые зоны, добавить больше развлечений для детей и сделать искусственное травяное покрытие.
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