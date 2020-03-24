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Виссарион Аплиаа: самоизоляция в Великий пост пойдет на пользу верующим
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15:02, 31 Марта 2020
Глава АПЦ дал комментарий Апсныпресс.
Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиаа рассказал Апсныпресс об отношении Церкви к введению в республике карантина и режима самоизоляции.
«Распространение вируса совпало с Великим постом, во время которого нельзя играть свадьбы, посещать массовые увеселительные мероприятия. Во время Поста, также, как и во время карантина, необходимо уединяться, занимаясь молитвами. Самоизоляция в Великий пост пойдет на пользу верующим, поэтому Абхазская Православная Церковь солидарна с ограничительными мерами, введенными Правительством для предотвращения распространения вируса.
Поскольку на меня возложена ответственность за духовное состояние верующих, я не могу им запретить посещать церковь. Люди приходят в церковь за спасением души, здесь никто не творит зла, поэтому зло сюда не проникает. А вирус, распространившийся по миру – есть зло, которое является следствием человеческой греховности. Это зло исчезнет, когда люди обратятся к Богу с молитвой об избавлении. Не нужно ждать, когда настанет беда, даже пребывая в благополучии, человек должен благодарить Бога. Ему не нужна наша благодарность, но посредством нее мы приближаемся к Нему. Когда мы забываем Бога, тогда распространяется среди людей всякая болезнь и печаль. Давайте жить в благочестии и чистоте, тогда мы победим все болезни и печали!», – сказал отче Виссарион.
По словам главы АПЦ, в связи с введением карантина, в храмах Абхазии были сокращены некоторые службы, но в воскресный день и в дни Великих праздников службы будут проводиться по обычному распорядку.
Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиаа рассказал Апсныпресс об отношении Церкви к введению в республике карантина и режима самоизоляции.
«Распространение вируса совпало с Великим постом, во время которого нельзя играть свадьбы, посещать массовые увеселительные мероприятия. Во время Поста, также, как и во время карантина, необходимо уединяться, занимаясь молитвами. Самоизоляция в Великий пост пойдет на пользу верующим, поэтому Абхазская Православная Церковь солидарна с ограничительными мерами, введенными Правительством для предотвращения распространения вируса.
Поскольку на меня возложена ответственность за духовное состояние верующих, я не могу им запретить посещать церковь. Люди приходят в церковь за спасением души, здесь никто не творит зла, поэтому зло сюда не проникает. А вирус, распространившийся по миру – есть зло, которое является следствием человеческой греховности. Это зло исчезнет, когда люди обратятся к Богу с молитвой об избавлении. Не нужно ждать, когда настанет беда, даже пребывая в благополучии, человек должен благодарить Бога. Ему не нужна наша благодарность, но посредством нее мы приближаемся к Нему. Когда мы забываем Бога, тогда распространяется среди людей всякая болезнь и печаль. Давайте жить в благочестии и чистоте, тогда мы победим все болезни и печали!», – сказал отче Виссарион.
По словам главы АПЦ, в связи с введением карантина, в храмах Абхазии были сокращены некоторые службы, но в воскресный день и в дни Великих праздников службы будут проводиться по обычному распорядку.
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