APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
15:02, 31 Марта 2020 97
14:50, 31 Марта 2020 152
14:28, 31 Марта 2020 318
14:07, 31 Марта 2020 511
13:19, 31 Марта 2020 162
13:01, 31 Марта 2020 618
12:30, 31 Марта 2020 461
22:04, 30 Марта 2020 1016
20:42, 30 Марта 2020 803
18:15, 30 Марта 2020 668
18:12, 30 Марта 2020 861
17:06, 30 Марта 2020 929
16:48, 30 Марта 2020 643
15:32, 30 Марта 2020 870
15:20, 30 Марта 2020 694
14:32, 30 Марта 2020 1027
14:03, 30 Марта 2020 740
12:11, 30 Марта 2020 483
10:25, 30 Марта 2020 554
09:00, 30 Марта 2020 539
23:39, 29 Марта 2020 1553
17:12, 29 Марта 2020 1104
15:38, 29 Марта 2020 855
14:54, 29 Марта 2020 814
09:21, 29 Марта 2020 831

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Виссарион Аплиаа: самоизоляция в Великий пост пойдет на пользу верующим

Виссарион Аплиаа: самоизоляция в Великий пост пойдет на пользу верующим

19
15:02, 31 Марта 2020
Виссарион Аплиаа: самоизоляция в Великий пост пойдет на пользу верующим
Глава АПЦ дал комментарий Апсныпресс. 

Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиаа рассказал Апсныпресс об отношении Церкви к введению в республике карантина и режима самоизоляции. 

«Распространение вируса совпало с Великим постом, во время которого нельзя играть свадьбы, посещать массовые увеселительные мероприятия. Во время Поста, также, как и во время карантина, необходимо уединяться, занимаясь молитвами. Самоизоляция в Великий пост пойдет на пользу верующим, поэтому Абхазская Православная Церковь солидарна с ограничительными мерами, введенными Правительством для предотвращения распространения вируса. 

Поскольку на меня возложена ответственность за духовное состояние верующих, я не могу им запретить посещать церковь. Люди приходят в церковь за спасением души, здесь никто не творит зла, поэтому зло сюда не проникает. А вирус, распространившийся по миру – есть зло, которое является следствием человеческой греховности. Это зло исчезнет, когда люди обратятся к Богу с молитвой об избавлении. Не нужно ждать, когда настанет беда, даже пребывая в благополучии, человек должен благодарить Бога. Ему не нужна наша благодарность, но посредством нее мы приближаемся к Нему. Когда мы забываем Бога, тогда распространяется среди людей всякая болезнь и печаль. Давайте жить в благочестии и чистоте, тогда мы победим все болезни и печали!», – сказал отче Виссарион. 

По словам главы АПЦ, в связи с введением карантина, в храмах Абхазии были сокращены некоторые службы, но в воскресный день и в дни Великих праздников службы будут проводиться по обычному распорядку.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика