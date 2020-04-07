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Виртуальный гоночный старт для Дмитрия Гвазава

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16:35, 13 Апреля 2020
Виртуальный гоночный старт для Дмитрия Гвазава
15 апреля Дмитрий Гвазава примет участие в онлайн-гонке LADA Sport ROSNEFT eRace.

Сухум. 13 апреля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава примет участие в онлайн-гонке LADA Sport ROSNEFT eRace. Об этом Апсныпресс рассказал сам автогонщик.

Как сообщил Дмитрий Гвазава, подобные мероприятия сейчас проводят многие мировые гоночные серии. «В гонке примут участие 30 реальных профессиональных спортсменов. Соревнование пройдет на платформе симулятора RaceRoom Racing Experience», - пояснил он.

Гвазава  рассказал о предстоящем соревновании: «Я использую симулятор для знакомства с трассой и тренировок. Но именно гонок-онлайн у меня было мало. Так что, в связи с карантином, я решил внедряться в виртуальную жизнь. Первый раз поеду онлайн на переднеприводном автомобиле». 

По словам автогонщика, он проведет виртуальные соревнования на машине марки «Hyundai».

Гонка пройдет в три этапа. Сначала все участники пройдут небольшую тренировку и квалификацию. По их итогам, 25 спортсменов, показавших лучшее время, смогут принять участие в финальном заезде, хронометраж которого соответствует реальной гонке – 40 минут.

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