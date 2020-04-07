16:35, 13 Апреля 2020 38
16:02, 13 Апреля 2020 79
15:22, 13 Апреля 2020 190
15:20, 13 Апреля 2020 82
18:03, 12 Апреля 2020 705
08:58, 12 Апреля 2020 440
18:07, 11 Апреля 2020 942
16:09, 11 Апреля 2020 618
18:39, 10 Апреля 2020 714
18:33, 10 Апреля 2020 892
17:06, 10 Апреля 2020 757
15:00, 10 Апреля 2020 674
13:40, 10 Апреля 2020 1289
19:30, 9 Апреля 2020 1562
18:25, 9 Апреля 2020 1214
16:55, 9 Апреля 2020 628
16:49, 9 Апреля 2020 1181
15:35, 9 Апреля 2020 983
15:09, 9 Апреля 2020 1021
11:53, 9 Апреля 2020 1136
11:25, 9 Апреля 2020 1026
11:11, 9 Апреля 2020 571
10:34, 9 Апреля 2020 1023
19:07, 8 Апреля 2020 1370
18:41, 8 Апреля 2020 754
Популярное
07.04.2020 2122
08.04.2020 1699
08.04.2020 1645
09.04.2020 1562
06.04.2020 1376
10.04.2020 1289
08.04.2020 1266
Виртуальный гоночный старт для Дмитрия Гвазава
21
16:35, 13 Апреля 2020
15 апреля Дмитрий Гвазава примет участие в онлайн-гонке LADA Sport ROSNEFT eRace.
Сухум. 13 апреля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава примет участие в онлайн-гонке LADA Sport ROSNEFT eRace. Об этом Апсныпресс рассказал сам автогонщик.
Как сообщил Дмитрий Гвазава, подобные мероприятия сейчас проводят многие мировые гоночные серии. «В гонке примут участие 30 реальных профессиональных спортсменов. Соревнование пройдет на платформе симулятора RaceRoom Racing Experience», - пояснил он.
Гвазава рассказал о предстоящем соревновании: «Я использую симулятор для знакомства с трассой и тренировок. Но именно гонок-онлайн у меня было мало. Так что, в связи с карантином, я решил внедряться в виртуальную жизнь. Первый раз поеду онлайн на переднеприводном автомобиле».
По словам автогонщика, он проведет виртуальные соревнования на машине марки «Hyundai».
Гонка пройдет в три этапа. Сначала все участники пройдут небольшую тренировку и квалификацию. По их итогам, 25 спортсменов, показавших лучшее время, смогут принять участие в финальном заезде, хронометраж которого соответствует реальной гонке – 40 минут.
Сухум. 13 апреля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава примет участие в онлайн-гонке LADA Sport ROSNEFT eRace. Об этом Апсныпресс рассказал сам автогонщик.
Как сообщил Дмитрий Гвазава, подобные мероприятия сейчас проводят многие мировые гоночные серии. «В гонке примут участие 30 реальных профессиональных спортсменов. Соревнование пройдет на платформе симулятора RaceRoom Racing Experience», - пояснил он.
Гвазава рассказал о предстоящем соревновании: «Я использую симулятор для знакомства с трассой и тренировок. Но именно гонок-онлайн у меня было мало. Так что, в связи с карантином, я решил внедряться в виртуальную жизнь. Первый раз поеду онлайн на переднеприводном автомобиле».
По словам автогонщика, он проведет виртуальные соревнования на машине марки «Hyundai».
Гонка пройдет в три этапа. Сначала все участники пройдут небольшую тренировку и квалификацию. По их итогам, 25 спортсменов, показавших лучшее время, смогут принять участие в финальном заезде, хронометраж которого соответствует реальной гонке – 40 минут.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.