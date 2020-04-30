«Виртуальный бессмертный полк» ждет участников

Акция пройдет онлайн на сайте Московской абхазской диаспоры.







Сухум. 5 мая. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Московская абхазская диаспора организовывает онлайн акцию «Виртуальный бессмертный полк» и призывает всех соотечественников принять в ней участие. Об этом Апсныпресс сообщил исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия.







Как отметил Барганджия, в этом году акцию «Бессмертный полк» перенесут в онлайн-режим, в связи с распространением коронавируса: «Мы решили вместо традиционного шествия с фотографиями, создать видеоряд и назвали его «Виртуальный бессмертный полк». Основой для видеоряда послужат материалы из проекта «Книга памяти», запущенного в 2016 году, где собраны фотографии и информация об участниках Великой Отечественной войны – уроженцах Абхазии».







Барганджия сообщил, что сегодня последний день приема заявок на участие в акции.









Для участия необходимо прислать на почту МАД ( info@abkhazmoscow.ru ) фотографию и личные данные участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: имя/фамилию, годы жизни, на каком из фронтов воевал и каких наград удостоен ветеран.





Видео будет опубликовано на сайте МАД 9 мая.