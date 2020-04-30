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«Виртуальный бессмертный полк» ждет участников
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14:11, 5 Мая 2020
Акция пройдет онлайн на сайте Московской абхазской диаспоры.
Сухум. 5 мая. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Московская абхазская диаспора организовывает онлайн акцию «Виртуальный бессмертный полк» и призывает всех соотечественников принять в ней участие. Об этом Апсныпресс сообщил исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия.
Как отметил Барганджия, в этом году акцию «Бессмертный полк» перенесут в онлайн-режим, в связи с распространением коронавируса: «Мы решили вместо традиционного шествия с фотографиями, создать видеоряд и назвали его «Виртуальный бессмертный полк». Основой для видеоряда послужат материалы из проекта «Книга памяти», запущенного в 2016 году, где собраны фотографии и информация об участниках Великой Отечественной войны – уроженцах Абхазии».
Барганджия сообщил, что сегодня последний день приема заявок на участие в акции.
Для участия необходимо прислать на почту МАД (info@abkhazmoscow.ru) фотографию и личные данные участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: имя/фамилию, годы жизни, на каком из фронтов воевал и каких наград удостоен ветеран.
Видео будет опубликовано на сайте МАД 9 мая.
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