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«Виртуальный бессмертный полк» ждет участников

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14:11, 5 Мая 2020
«Виртуальный бессмертный полк» ждет участников
Акция пройдет онлайн на сайте Московской абхазской диаспоры.

Сухум. 5 мая. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Московская абхазская диаспора организовывает онлайн акцию «Виртуальный бессмертный полк» и призывает всех соотечественников принять в ней участие. Об этом Апсныпресс сообщил исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия.

Как отметил Барганджия, в этом году акцию «Бессмертный полк» перенесут в онлайн-режим, в связи с распространением коронавируса: «Мы решили вместо традиционного шествия с фотографиями, создать видеоряд и назвали его «Виртуальный бессмертный полк». Основой для видеоряда послужат материалы из проекта «Книга памяти», запущенного в 2016 году, где собраны фотографии и информация об участниках Великой Отечественной войны – уроженцах Абхазии».

Барганджия сообщил, что сегодня последний день приема заявок на участие в акции.

Для участия необходимо прислать на почту МАД (info@abkhazmoscow.ru) фотографию и личные данные участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: имя/фамилию, годы жизни, на каком из фронтов воевал и каких наград удостоен ветеран.

Видео будет опубликовано на сайте МАД 9 мая.

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