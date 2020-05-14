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Виктор Маландзия: защиты дипломных работ состоятся в обязательном порядке
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12:46, 14 Мая 2020
В АГУ в 2020 году 683 выпускника.
Сухум. 14 мая. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Проректор Абхазского государственного университета Виктор Маландзия рассказал Апсныпресс о том, как студенты готовятся защищать дипломные работы в условиях действия карантинных мероприятий.
По словам проректора, в АГУ рассматривается возможность дистанционной защиты дипломных работ для некоторых специальностей, для других – защита планируется в очном формате: «Проведем защиту, как полагается, с соблюдением всех норм безопасности – малочисленными группами, с дезинфекцией, масками и прочими мерами безопасности. Единых сроков сдачи дипломных нет, каждый факультет готовит предложения по датам, чтобы в университете одномоментно не собиралось много людей».
Виктор Маландзия подчеркнул, что защита дипломных работ состоится в обязательном порядке: «По каждой специальности есть свой стандарт – студенты сдают госэкзамены и защищают дипломные. Мы ждем предложения деканов и заведующих кафедр. Где-то госэкзамен может быть отменен. В этом случае, оценки будут выставляться, исходя из средних показателей успеваемости по предметам за время обучения. А где-то сам госэкзамен, технически, не будет проводиться, но оценки выставят по знаниям студентов. Они учились у нас 4-5 лет, и мы хорошо знаем возможности наших студентов. По каждой специальности будет приниматься отдельное решение. Так что, в любом случае, выпускники должны готовиться. У многих уже выполнены дипломные работы, идет процесс оформления».
Проректор отметил: «Мы предложили достаточно гибкую схему для того, чтобы минимизировать сторонние риски, связанные с распространением вируса, и при этом дали возможность студентам проявить себя».
Как сообщил Виктор Маландзия, даты проведения вступительных экзаменов пока не утверждены.
Всего в АГУ в этом году 683 выпускника.
Сухум. 14 мая. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Проректор Абхазского государственного университета Виктор Маландзия рассказал Апсныпресс о том, как студенты готовятся защищать дипломные работы в условиях действия карантинных мероприятий.
По словам проректора, в АГУ рассматривается возможность дистанционной защиты дипломных работ для некоторых специальностей, для других – защита планируется в очном формате: «Проведем защиту, как полагается, с соблюдением всех норм безопасности – малочисленными группами, с дезинфекцией, масками и прочими мерами безопасности. Единых сроков сдачи дипломных нет, каждый факультет готовит предложения по датам, чтобы в университете одномоментно не собиралось много людей».
Виктор Маландзия подчеркнул, что защита дипломных работ состоится в обязательном порядке: «По каждой специальности есть свой стандарт – студенты сдают госэкзамены и защищают дипломные. Мы ждем предложения деканов и заведующих кафедр. Где-то госэкзамен может быть отменен. В этом случае, оценки будут выставляться, исходя из средних показателей успеваемости по предметам за время обучения. А где-то сам госэкзамен, технически, не будет проводиться, но оценки выставят по знаниям студентов. Они учились у нас 4-5 лет, и мы хорошо знаем возможности наших студентов. По каждой специальности будет приниматься отдельное решение. Так что, в любом случае, выпускники должны готовиться. У многих уже выполнены дипломные работы, идет процесс оформления».
Проректор отметил: «Мы предложили достаточно гибкую схему для того, чтобы минимизировать сторонние риски, связанные с распространением вируса, и при этом дали возможность студентам проявить себя».
Как сообщил Виктор Маландзия, даты проведения вступительных экзаменов пока не утверждены.
Всего в АГУ в этом году 683 выпускника.
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